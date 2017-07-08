Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ege Denizi’nde deprem

Ege Denizi'nde, bugün saat 17.33'de merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

18:018 Temmuz 2017
Gündem
Ege Denizi’nde deprem
Ege Denizi'nde, bugün saat 17.33'de merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün merkez üssünü İzmir’in Karaburun İlçesi ile Yunanistan’ın Midilli Adası’nda belirlediği deprem saat 17.33’te meydana geldi. Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde ve yerin 4.2 kilometre derinliğinde  meydana gelen deprem İzmir’de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

Geçen 12 Haziran’da aynı bölgede 6.2 büyüklüğünde, 17 Haziran’da da 5.3 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, İzmir’de korku ve paniğe neden olmuştu. DHA

Son güncelleme: 19:1808.07.2017
Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!
Keşfet

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar