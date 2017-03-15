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Erdoğan Afyonkarahisar’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'daki referandum mitinginde konuşuyor.
15:1915 Mart 2017
Gündem
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'daki referandum mitinginde konuşuyor.
Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır
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Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır

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