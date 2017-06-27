Erdoğan, Katar medyasına sahip çıktı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını önceki gün İstanbul Ataşehir’deki Mimar Sinan Camii’nde kıldı, çıkışta gazetecilerin Körfez’deki Katar krizine yönelik sorularını yanıtladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını önceki gün İstanbul Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nde kıldı, çıkışta gazetecilerin Körfez'deki Katar krizine yönelik sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkelerinin Katar'a ilettiği 13 maddelik listede yer alan “El Cezire kanalı kapatılsın” talebine sert çıktı. Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

“NE GÜNE DURUYORSUNUZ”

“Basın özgürlüğü diyorlar. Şimdi ben dünyadaki özellikle basın örgütlerine de sesleniyorum; siz neyi bekliyorsunuz, ne güne duruyorsunuz? Şu anda basın özgürlüğü elinden alınan uluslararası bir medya kuruluşunun bir defa faaliyeti engellenmek isteniyor. Buna karşı ne güne duruyorsunuz? Sesinizin çıkması lazım. Sesleri çıkmıyor. Katar, bir devlet olarak birçok yaptırımlarla karşı karşıya kaldı ve bu yaptırımlar noktasında da biz Katar'a karşı elimizden gelen desteği vermeye gayret ettik. Bundan sonra da vermeye gayret edeceğiz” dedi. (DHA)