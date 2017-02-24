Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa’da toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının satırbaşları şöyle…

“Biz bugüne kadar beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Sadece Allah’ın huzurunda eğiliriz. Bundan sonraki süreçte de sizlerle beraber el ele, dimdik bu yürüyüşümüzü devam ettireceğiz.

Manisa, 15 yılda 18 milyar liralık yatırımla yepyeni bir çehreye kavuştu. İstanbul-İzmir otoyolu aynı zamanda bir Manisa projesidir. Yaklaşık 6,5 milyar dolarlık proje etap etap hizmete girmeye başladı. Bunlar 16 Nisan’ın öncü haberleridir. İstanbul-İzmir 3 saat. Arabana atlayacaksın 3 saatte İstanbul’dan İzmir’e, Manisa’dan ulaşacaksın. Bugünler yaklaştı. Ankara-Afyon-Uşak-Manisa-İzmir hızlı tren hattı inşa ediliyor. Bu hat devreye girdiğinde Ankara-Manisa arası 3 saatin de altına düşüyor.