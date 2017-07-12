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Erdoğan şehitlikte Kuran okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, dün 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan ziyaret sırasında şehitler için Kur'an-ı Kerim de okudu.

08:3812 Temmuz 2017
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erol Olçok'un mezarı... paylaşan: Sozcu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, dün 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan ziyaret sırasında şehitler için Kur'an-ı Kerim de okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, 15 Temmuz Şehitlerini anmak üzere Edirnekapı’daki 15 Temmuz Şehitliği’ne gitti. Erdoğan’ı şehitlik girişinde Başbakan Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Vali Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler 15 Temmuz Şehitliği’nde kabirleri ziyaret etti. Erdoğan 15 sivil şehidin bulunduğu şehitlikte Kuran-ı Kerim okudu, dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım buradan yürüyerek Edirnekapı Polis Şehitliği’ne geçti.

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Son güncelleme: 08:4012.07.2017
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