Erdoğan’ın fetvacısı Hayrettin Karaman’dan skandal ifadeler

Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Hayrettin Karaman, başkanlığa "Hayır" diyeceklerle ilgili yazarak, onlara "yaşam hakkı" tanınacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “fetvacısı” olarak bilinen Hayrettin Karaman, Yeni Şafak’taki yazısında başkanlığa “Hayır” diyecekler için “yabancılaşmış parçalarımız” dedi.

“Referandum sürecinde “Hayır” cephesinde yer alan insanların büyük çoğunluğu işte bu ‘…yabancılaşmış parçamızdan’ oluşuyor” diyen Karaman, “Hayır” diyenlere “yaşam hakkı” tanınacağını belirterek şunları yazdı:

“Müslümanlar Yahudilere, Hristiyanlara ve diğer din mensuplarına aralarında, kendi toplumlarında yaşama hakkı tanıdıklarına, onlarla “iyilik ve adalet çerçevesinde” ilişkiler kurduklarına göre kendi insanlarından olup zaman içinde değerlerine, öz medeniyet ve kültürüne yabancılaşmış parçalarına bunu tanımayacaklar mı? Elbette tanıyacaklardır.”