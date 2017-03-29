Erdoğan’ın ‘hayır’ çadırını ziyaretinde içeride konuşulanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu çıkışında bulunan "Hayır" çadırını ziyaret etti. Erdoğan'ın sürpriz bir şekilde gerçekleştirdiği ziyaretteki konuşmaların bir bölümü de cep telefonu kaydına yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu çıkışında bulunan "Hayır" çadırını ziyaret etti. Erdoğan'ın sürpriz bir şekilde gerçekleştirdiği ziyaretteki konuşmaların bir bölümü de cep telefonu kaydına yansıdı.

Erdoğan dün Sarıyer Metro İstasyonu önünde önce ‘evet', sonra da yanındaki ‘hayır' çadırını ziya ret etti. Erdoğan ile ‘hayır' çadırındaki vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

İşte ‘hayır' çadırına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile içerideki vatandaşlar arasında geçen o konuşma;

BEN DAMDAN DÜŞTÜM

CB: Niye hayır diyorsunuz?

– Çağdaş bir yaşam için hayır!

CB: Çağdaş yaşam yok mu şu anda?

– Bence yok!

Hepimizin Cumhurbaşkanı olasınız diye hayır! Gene Cumhurbaşkanımız olun ama hepimizin olun.

CB: Öyle değil. Ben damdan düştüm.

14 senedir Başbakan, Cumhurbaşkanısınız. Neyi yapamadınız da başkan olarak yapabilirim diyorsunuz?

CB: Canım kardeşim, 484 gensoru var.

LİDERİMİZ DÜZGÜN ADAM

Korkarak Alevi diyoruz. Sürekli baskı altında kalıyoruz.

CB: Bu kadar cemevi ne zaman açıl dı? Kılıçdaroğlu'nun kendisi Alevi.

– Biz öyle ayrıştırmak istemiyoruz. Hepimiz kardeşiz.

– Baskı var. Kılıçdaroğlu her zaman da baskı altında.

CB: Sizin lideriniz yalan söylediği sürece, bu yalanlarından dolayı.

– Bizim liderimiz düzgün insan.

CB: Sana göre öyle.