‘Evet diyenlere daha fazla baskı var’

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Rıdvan Dilmen’in “evet” dediği için eleştirildiğini ifade ederek, “Bazı basın mensupları, gazeteciler hayıra baskı var dese de inanın evete baskı daha fazla. Evet demeyi utandırmak için çalışıyorlar” dedi.

AKP Tokat İl Başkanlığı tarafından 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı’nda düzenlenen İl Danışma toplantısı, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın katılımı ile yapıldı. AKP İl Başkanı Metin Polat, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve AKP Tokat Milletvekili Coşkun Çakır'ın konuşmalarının ardından kürsüye gelen Turan, referandum sürecini değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde yeni bir sayfa açılmasını istediklerini ifade eden Turan, “Referandumla birlikte Türkiye'de yüzyıllardan beri tabiri caizse kavga eden cumhurbaşkanı, başbakan sistemi olmasın istiyoruz. Asla birilerinin iddia ettiği gibi bir rejim problemi değil. Ana muhalefetin sayın lideri hemen her gün 140 yıllık parlamenter rejimimiz var diyor. Meclis-i Mebusandan 1950'ye kadar zaten parlamenter rejim falan yok. Onun da ardından 10 Menderes dönemi, hemen ardından darbe ve idamlar, 70 muhtırası, 80 darbesi, 28 Şubatlar. 140 yıldan beri süren ve devam eden bir parlamenter rejim var iddiası büyük bir yalan” dedi.

“EVET DİYENLERE DAHA FAZLA BASKI VAR”

Referandumun bir yerel ya da genel seçim olmadığına dikkat çeken Turan, “Daha dikkatli olarak MHP'yi de yanımıza alarak, diğer partilerdekileri de kırmayarak hep beraber yol yürüyeceğiz. Onların ne kadar kötü niyetli olduğunu, ne kadar sert olduğunu Mecliste gördük. Kavgalar ettiler, hakaret ettiler ama hepsi bir tarafa o akşam 339 vekil evet deyince birçok CHP'li vekiller tweet attı, ‘hainler evet dedi' dediler. Rıdvan Dilmen, bir açıklama yaptı yav bırak evet, hayır diyebilir. Bazı basın mensupları, gazeteciler hayıra baskı var dese de inanın evete baskı daha fazla. Evet demeyi utandırmak için çalışıyorlar. Ama biz şunu diyoruz evet diyen de, hayır diyen de bu memleketin evladı. Evet diyen de, hayır diyen de bu ülke daha iyi olacak diye düşünüyor. Bir grup kötü niyetli hariç. O hayır derken daha iyi olmasını düşündüğü insanlara biz evetin anlamını anlatacağız. Evetin AK Partisi olmadığını, evetin istikrar işi olduğunu, evetin daha demokratik, daha güçlü Meclis için olduğunu herkese anlatacağız” diye konuştu.