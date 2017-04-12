Fatih Tezcan’a yakalama kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın şikayeti üzerine, Saray'a yakın gazetecilerden Fatih Tezcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Daha öncede Tezcan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Topbaş'ın FETÖ'ye 370 milyon TL kazandırdığını iddia etmişti. Topbaş’ın acil olarak yurt dışı yasağı getirilip, biran önce sorgulanmasını talep etmişti.

Bu açıklamalardan sonra , AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Tezcan hakkında, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın şikayeti üzerine yakalama kararı çıkartıldı.

Karar Bakıköy 20. Asliye Mahkemesi tarafından alındı. Gerekçe açıklanmadı. Fatih Tezcan da Twitter adresinden, “Kadir Topbaş benden şikayetçi olmuş ve Bakırköy 20 Asliye Mahkemesi daha şahsıma savunma için davetiye göndermeden YAKALAMA kararı vermiş!!!” diye yazdı.

Tezcan Twitter’da yazdıklarının devamında kendisi hakkındna yakalama kararı veren hakimin sicil numarasını paylaşarak şunları yazdı:

“Kadir Topbaş’ın şikayeti üzerine Şahsıma DAVETİYE GÖNDERMEDEN YAKALAMA KARARI çıkaran Bakırköy 20 Asliye Hakimi: Ayşenur Özmen Sicil: …. Mahkemede Skandal Hakim Ayşenur Özmen’e “Bana Nasıl Davetiyesiz Yakalama Çıkarırsınız?! FETÖ’den bu kadar korkmayın!” dedim. Çıt çıkaramadı! 16 Nisan’dan sonra FETÖ ile mücadelemin çok farklı bir boyuta geçeceğini açıkça söylüyorum. Elinden geleni ardına koyan ŞEREFSİZ NAMERTTİR!”