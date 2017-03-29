Anayasa Profesörü Süheyl Batum: Fesih var

Süheyl Batum'dan son günlerde tartışılan 'fesih yetkisi' ile ilgili sosyal medyayı sallayan paylaşım.

Süheyl Batum'dan son günlerde tartışılan 'fesih yetkisi' ile ilgili sosyal medyayı sallayan paylaşım.

Erdoğan’ın cumhurbaşkanının Meclis’i feshetme yetkisinin olmadığını söylemesinin yankıları sürüyor. Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na ‘Cumhurbaşkanının Meclis’i feshetme yetkisi yoktur. İspatlarsan istifa ederim’ sözlerine bir yanıt da

Anayasa Profesörü Süheyl Batum’dan geldi. İşte Süheyl Batum’un yaptığı o paylaşım…

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Taslakta Fesih var mı yok mu tartışılıyormuş. Fesih, TBMM’nin anayasal süresi bitmeden YÜRÜTME tarafindan seçime götürülmesidir. Bu kadar. — Süheyl Batum (@suheylbatum) 28 Mart 2017