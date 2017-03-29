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Anayasa Profesörü Süheyl Batum: Fesih var

Süheyl Batum'dan son günlerde tartışılan 'fesih yetkisi' ile ilgili sosyal medyayı sallayan paylaşım.
21:3029 Mart 2017
Gündem
Anayasa Profesörü Süheyl Batum: Fesih var
Süheyl Batum'dan son günlerde tartışılan 'fesih yetkisi' ile ilgili sosyal medyayı sallayan paylaşım.

Erdoğan’ın cumhurbaşkanının Meclis’i feshetme yetkisinin olmadığını söylemesinin yankıları sürüyor. Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na ‘Cumhurbaşkanının Meclis’i feshetme yetkisi yoktur. İspatlarsan istifa ederim’ sözlerine bir yanıt da
Anayasa Profesörü Süheyl Batum’dan geldi. İşte Süheyl Batum’un yaptığı o paylaşım…

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Son güncelleme: 22:0129.03.2017
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