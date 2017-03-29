Anayasa Profesörü Süheyl Batum: Fesih var

Erdoğan’ın cumhurbaşkanının Meclis’i feshetme yetkisinin olmadığını söylemesinin yankıları sürüyor. Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na ‘Cumhurbaşkanının Meclis’i feshetme yetkisi yoktur. İspatlarsan istifa ederim’ sözlerine bir yanıt da
Anayasa Profesörü Süheyl Batum’dan geldi. İşte Süheyl Batum’un yaptığı o paylaşım…
Taslakta Fesih var mı yok mu tartışılıyormuş. Fesih, TBMM’nin anayasal süresi bitmeden YÜRÜTME tarafindan seçime götürülmesidir. Bu kadar.
— Süheyl Batum (@suheylbatum) 28 Mart 2017
Ve bu taslakta FESİH VAR. Üstelik Anayasada “çok zor koşullara” bağlanmıştı. Taslakta hiç bir KOŞUL YOK. Tamamen Başkanın takdirine kalmış.
— Süheyl Batum (@suheylbatum) 28 Mart 2017