FETÖ, e-Okul’a girip zeki çocukları kaptı

Darbeci örgütün, 2004’ten beri MEB’e bağlı okullarda kullanılan ve öğrenci bilgilerinin bulunduğu e-Okul sistemine sızdığı ortaya çıktı

1992'den itibaren MEB'e yazılım hizmeti veren Bilsa A.Ş.'nin sahibi Özgür Çakmak'ın savcılık ifadesi şok etkisi yarattı. Çakmak, 2004 yılında “karnem.net”, “okulsis.net” programlarını geliştirdiklerini ve MEB ile anlaştıklarını söyledi. MEB'deki FETÖ'cü yöneticinin kendilerinden kaynak kodlarını istediğini anlatan Çakmak şöyle konuştu: “Tutuklanma tehditleri olunca kodları vermek zorunda kaldık. Programın kaynak kodları değiştirilip, özlük bilgilerinin bir merkezde toplanması sağlanarak e-Okul ismi ile yeni bir program yaratılmış gibi okullarda kullanıldı. Bu program FETÖ'nün MEB içerisindeki etkinliğinin artırılmasında ve öğrenci araştırmalarında etkin şekilde kullanılmıştır.”

Özgür Çakmak, FETÖ'nün, Bilsa A.Ş.'ye ait programı sadece ismini değiştirerek MEB projesi altında tüm okullarda kullanılmasını sağladığını söyledi. Çakmak şu çarpıcı bilgiyi verdi: “Halen tüm öğrenci, öğretmen ve velilerin özlük bilgileri MEB'dedir. Bu havuzdan toplanan bilgilerle IQ'su yüksek zeki ve başarılı öğrencilerin tüm bilgileri belirlenip, örgütün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kullanılıyordu. Bazı öğrenciler askeri okullara, bazıları tıp, hukuk, maliye gibi örgütün istediği fakültelere gönderiliyor, eğitim dönemlerinde bu öğrenciler örgüte kazandırılıyordu.”