FETÖ sanığı Adalet Bakanı’na 15 Temmuz plaketi verdi!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a Sinop ziyareti sırasında FETÖ sanığı bir kişi 15 Temmuz saati hediye etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a Sinop ziyareti sırasında FETÖ sanığı bir kişi 15 Temmuz saati hediye etti.

Referandum çalışmaları kapsamında karayolu ile Ankara'dan Sinop'a gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Sinop'un Ayancık ilçesini ziyareti esnasında fotoğraf karelerine çok ilginç anlar yansıdı. FETÖ sanığı olan Ayancık merkez cami imamı Bozdağ’a 15 Temmuz plaketi verdi

Halksesi.com’dan Mete Çağdaş'ın haberine göre; Bakan Bozdağ'ın Sinop'un Ayancık ilçesini ziyareti esnasında, FETÖ bağlantısı olduğu iddiası ile yaklaşık 3 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye edilen Ayancık merkez cami imamlarından ve aynı zamanda Diyanet-Sen Ayancık ilçe temsilcisi olan Fikret Yaman'ın bakan Bozdağ'a üzerinde “Selalarla durdurulan darbe 15 Temmuz 2016 unutmayacağız” yazılı duvar saati hediye etmesi dikkat çekti. Fikret Yaman'ın 27 Mart tarihinde Sinop'ta FETÖ'den hakim huzuruna çıkacağı da iddia edilen bilgiler arasında.