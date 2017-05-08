FETÖ sanığını serbest bırakan hakimi FETÖ’den rüşvet aldı diye tutuklayan hakim FETÖ’den tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakim ve savcılara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 hakim- savcı arasında rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A.’yı tutuklayan Sulh Ceza hakimi Mehmet Özakar’ın da bulunduğu ortaya çıktı. Mahkemede sorgu yaptığı sırada gözaltına alınan Özakar “terör örgüt üyeliği” suçundan tutuklandı.

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A.'nın, rüşvet aldığı iddia edilen kişinin FETÖ sanığı Fİ Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan olduğu gündeme gelmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararlarıyla meslekten ihraç edilen 23 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bilecik ve Sakarya'da bulunan 23 hakim ve savcı gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından 23 hakim savcıdan 5'i “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanırken 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 kişinin ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.

SORGU YAPARKEN GÖZALTINA ALINDILAR

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre; tutuklananlar arasında yer alan bir isim ise dikkat çekti. Rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A. ile avukat S.B.'i tutuklayan Sulh Ceza Hakimi Mehmet Özakar da gözaltına alındı. Özakar “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan tutuklandı. Öte yandan hem Hakim Özakar’ın hem de Bilecik Sulh Ceza Hakimi Kamil Boyraz'ın mahkemede sorgu yaptıkları sırada gözaltına alındıkları öğrenildi.

İTİRAFÇI OLDU

Rüşvet aldığı iddia edilen hakimi tutuklayan Sulh Ceza Hakimi Mehmet Özakar'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı ortaya çıktı. Bilecik hakimi Kamil Boyraz da ise örgütün gizli haberleşme programı Bylock tespit edildi. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli 1 savcı ve 2 hakimin de soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

FETÖ SANIĞINI TAHLİYE ETMİŞTİ

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A.'nın, rüşvet aldığı iddia edilen kişinin Fİ Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan olduğu gündeme gelmişti. Fİ Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında 26 Ağustos 2016 tarihinde “Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanun”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından tutuklanmıştı. İnan yapılan itiraz üzerine 24 Kasım 2016'da Hakim H. A. tarafından tahliye edilmişti.