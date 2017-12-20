FETÖ’cü Enes Kanter hakkında dava açıldı

ABD’de yaşayan FETÖ’cü Enes Kanter hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği için dava açıldı. Kanter’in 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatının 17 Haziran 2016 tarihinde başsavcılığa sunduğu dilekçe üzerine soruşturma başlatıldığı vurgulandı. Kanter'in Twitter’da 7, 9 ve 11 Mayıs ile 2 Haziran 2016 tarihlerinde yaptığı paylaşımların hakaret suçu kapsamında kaldığı belirtildi. İddianamede Kanter'in Amerika’da yaşadığı için ifadesine başvurulamadığı da belirtildi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.