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FETÖ’den yargılanan Ömer Kavurmacı ‘sağlık sorunları’ gerekçesiyle tahliye edildi: ‘Kuddusi Okkır’ın gazabı üzerinize olsun!’

İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu olan damadı Ömer Kavurmacı'nın 'sağlık sorunları' gerekçesiyle tahliye edilmesinin ardından sosyal medyada vatandaşlar, akciğer kanseri olup, rapor alması için bile dışarıya gönderilmeyen ve hayatını kaybeden Ergenekon kumpası tutuklusu Kuddusi Okkır'ı gündeme getirdi.

14:594 Mayıs 2017
Gündem
FETÖ’den yargılanan Ömer Kavurmacı ‘sağlık sorunları’ gerekçesiyle tahliye edildi: ‘Kuddusi Okkır’ın gazabı üzerinize olsun!’
İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu olan damadı Ömer Kavurmacı'nın 'sağlık sorunları' gerekçesiyle tahliye edilmesinin ardından sosyal medyada vatandaşlar, akciğer kanseri olup, rapor alması için bile dışarıya gönderilmeyen ve hayatını kaybeden Ergenekon kumpası tutuklusu Kuddusi Okkır'ı gündeme getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı olan Kavurmacı'nın avukatlarının sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulunduğu, talebi değerlendiren nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin de tahliye kararı verdiği belirtildi. Sosyal medya Kadir Topbaş'ın damadına yapılan ayrıcalığın neden Kuddusi Okkır'a yapılmadığını sorup isyan etti.

Kumpas olduğu tescillenen Ergenekon davası kapsamında tutuklandıktan sonra hapishanede kanser olan, büyük ağrılar çekmesine karşın tahliye edilmeyen Kuddusi Okkır'a yapılan insanlıkdışı olayı üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmadı.
Sosyal medya, Kadir Topbaş'ın FETÖ'den yargılanan damadı Ömer Kavurmacı'nın ‘sağlık sorunları'gerekçesiyle tahliye edilmesinin ardından Kuddusi Okkır'ı hatırlattı.
İşte Twitter'da tahliye kararına ve adaletsizliğe tepkiler:

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