FETÖ’den yargılanan Ömer Kavurmacı ‘sağlık sorunları’ gerekçesiyle tahliye edildi: ‘Kuddusi Okkır’ın gazabı üzerinize olsun!’

İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu olan damadı Ömer Kavurmacı'nın 'sağlık sorunları' gerekçesiyle tahliye edilmesinin ardından sosyal medyada vatandaşlar, akciğer kanseri olup, rapor alması için bile dışarıya gönderilmeyen ve hayatını kaybeden Ergenekon kumpası tutuklusu Kuddusi Okkır'ı gündeme getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı olan Kavurmacı'nın avukatlarının sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulunduğu, talebi değerlendiren nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin de tahliye kararı verdiği belirtildi. Sosyal medya Kadir Topbaş'ın damadına yapılan ayrıcalığın neden Kuddusi Okkır'a yapılmadığını sorup isyan etti.

Kumpas olduğu tescillenen Ergenekon davası kapsamında tutuklandıktan sonra hapishanede kanser olan, büyük ağrılar çekmesine karşın tahliye edilmeyen Kuddusi Okkır'a yapılan insanlıkdışı olayı üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmadı.

Sosyal medya, Kadir Topbaş'ın FETÖ'den yargılanan damadı Ömer Kavurmacı'nın ‘sağlık sorunları'gerekçesiyle tahliye edilmesinin ardından Kuddusi Okkır'ı hatırlattı.

İşte Twitter'da tahliye kararına ve adaletsizliğe tepkiler:

Ömer Faruk Kavurmacı, sağlık nedenlerinden ötürü tahliye edilmiş. Ergenekon şehidi Kuddusi Okkır, ağır hasta idi ve tahliye edilmemişti. pic.twitter.com/ncJdRTGwlO — Aziz Doğdu Boykotta (@AzizBoykotta) 4 Mayıs 2017

Ergenekon Kumpasında Kuddusi Okkır’ı Ölene Kadar Serbest Bırakmayanlar, Ömer Faruk Kavurmacı’yı Sağlık Nedeniyle Serbest Bırakmışlar.. — GÖKTÜRK-T.C. (@deepimpect34) 4 Mayıs 2017

Topbaşın damadı hastalık sebebiyle serbest bırakılmış./

Köksal Şengün: Kuddusi Okkır’ı rapor almaya bile gönderemedik. pic.twitter.com/hm53HsyMSL — Müdafaa-i Hukuk (@vatnvehurriyet) 4 Mayıs 2017

Ömer Faruk Kavurmacı, ‘sağlık nedenlerinden ötürü’ tahliye edilmiş.

Kuddusi Okkır, ‘delilleri karartmasın’ diye tahliye edilmemişti! #Unutma pic.twitter.com/jUV9VRKmSj — Yener Güneş (@yenergunes07) 4 Mayıs 2017

Ergenekon tutuklusu Kuddusi Okkır delil karartır diye tahliye edilmezken FETÖ tescilli Kavurmacı sağlık sorunuyla tahliye edildi. Utanç… pic.twitter.com/sPa9tZjLAd — Şeyma Sayar (@sheymasa) 4 Mayıs 2017

Kuddusi Okkır’ı göz göre göre ölüme götüren zihniyet kadir topbaş ın fetöden tutuklanan damadını sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye etmiş — bahar (@baharbktas) 4 Mayıs 2017

Kuddusi Okkır’ı cezaevinde ölüme mahkum eden kimlerse Ömer Faruk Kavurmacı’yı da onlar ve zihniyeti tahliye etti. — Mehmet Akın (@gasstarbeiter) 4 Mayıs 2017

Kadir topbaşın damadı sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edildi. Ergenekonun para kasası Kuddusi Okkır kanserden öldü. Adalet!! pic.twitter.com/XachTmPyTv — hewhomustnotbenamed (@thejkeats) 4 Mayıs 2017

Bugün bir kez daha Kuddusi Okkır’ı andım — Gunsel (@Gnsll) 4 Mayıs 2017

Topbaş’ın damadını sağlık sebepleriyle tahliye etmişler.ruhun şad olsun #KuddusiOkkır.

Yada bu işte 1gatagulli var. — züleyha vatangül (@zuleyha_v) 4 Mayıs 2017