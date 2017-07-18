Fikri Işık’tan flaş Anıtkabir açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Anıtkabir konusunda TBMM'de bir açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Anıtkabir konusunda TBMM’de bir açıklama yaptı. Işık’ın açıklamalarından satırbaşları…

Atatürk hepimizin ortak değeri. Anıtkabir’le ilgili kesinlikle hiç kimsenin kendi kafasına göre bir şey yapması mümkün değil ama maalesef Mimarlar Odası bir algı operasyonu ile sanki Anıtkabir’in arazisi imara açılıyormuş gibi gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan haberler veriyor. Bunu biz de incelettik. Gerçekle uzaktan yakından ilgisi yok.

Orada muhtemelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile Mimarlar Odası arasındaki çekişmeye maalesef Atatürk ve Anıtkabir alet edilmeye çalışılıyor. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu doğru bir şey değil. Anıtkabir’in askeri sınırlar içinde kalan bölgesine en küçük yapılaşma dahi ne Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir talebi var, ne de ona biz müsaade ederiz. Algı operasyonu yapıldığı kanaatindeyiz.

Anıtkabir arazisinin imara açılmasıyla ilgili olarak ne belediyenin bir şeyi var, ne de bizim bir talebimiz var.

Anıtkabir’in sınırları var. Anıtkabir’in askeri sınırları içinde ne bizden bir talep var, ne de büyükşehrin plan değişikliği var.

Daha önce askeri alan içinde küçük bir alanın park alanı yapılması için bir teklif yapılmış, onu da biz kabul etmemişiz.

Lojman filan hiçbir şey yok. Sadece Anıtkabir’e gelen araçlarla ilgili park alanı yeşil alanın park alanı yapılması teklif edilmiş, biz kabul etmemişiz, gitmiş. O da önceden yapılan bir teklif. Şimdi yapılmış değil. TSK’nın kullanımında olan alan için hiçbir karar yok.

Soru: Böyle bir niyet var mı?

Yanıt: Hayır, hayır. Bu kadar güzelliği, yeşilliği niye bozayım. Aklımızı peynir ekmekle mi yedik.TSK’ya tahsis edilmiş alan içinde bir yapılaşmaya kimse ‘evet’ demez. Ben de ‘evet’ demem, siz de ‘evet’ demezsiniz, orada görev yapan hiçbir asker de ‘evet’ demez. Kimsenin ‘evet’ demeyeceği bir iş nasıl oluyor da gündemin birinci sırasına oturuyor anlamıyorum.