Fikri Sağlar’dan karar sonrası flaş açıklama!

MYK, CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın basında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında disiplin soruşturması başlatılması için parti meclisinden talepte bulundu. MYK'nın oy birliği ile aldığı bu karar sonrasında CHP'li Sağlar, CNN TÜRK'e önemli açıklamalarda bulunarak, hakkında başlatılan soruşturmanın nedenini açıkladı. CHP'li Sağlar, "İhraç edilebilirim hiç önemli değil korkmuyorum doğru bildiğimi söylüyorum" ifadelerini kullandı

MYK’nın aldığı karar sonrası açıklamalarda bulunan Fikri Sağlar hakkında başlatılan soruşturma hakkında şunları söyledi.

Karardan dolayı üzüntü duyduğunu belirten Sağlar, ‘Doğrusu söylediklerimin ne olduğunu tartışmaktansa, neden bir havuz medyasına bu beyanatı verdiniz’ gerekçesiyle bu işlemin başlatıldığı söyleniyor. Oysa ben her yerde de söylediğim sözleri Parti Meclisi’nde de söyledim ‘ dedi. Sağlar sözlerine, ‘Kılıçdaroğlu da TRT olmak üzere birçok havuz medyasına konuştu’ diye devam etti.

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, MYK kararı ile hakkında disiplin süreci başlatılma tavsiyesi verilmesine ilişkin, “İhraç edilebilirim hiç önemli değil korkmuyorum doğru bildiğimi söylüyorum. Korkmuyorum kime gözdağı veriyorlar bilmiyorum. Gözdağı alacak birisi değilim. Doğru bildiklerimi söyleyeceğim. Bu kadro değişmelidir. Karar verebilecek heyecanlı, iddialı, iktidar yapacağım diyecek insanlar iş başına gelmeli. Korkmamalıyız. Halk sokakta CHP’nin gençliği sokakta biz çıkmaktan korkuyoruz birisine bir şey olursa. Bir arayışta değilim yuvam belli. CHP’nin herkesi kucaklayarak iktidar olabileceklerini göstermek istiyorum. 2019 ölüm çizgisi CHP iktidar olup anayasa değiştiremezse bir daha seçim ile gelen diktatörler artık seçim ile gitmezler. Korkmuyorum kime gözdağı veriyorlar bilmiyorum. Gözdağı alacak birisi değilim. Doğru bildiklerimi söyleyeceğim” dedi.

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CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar MYK kararı ile hakkında disiplin süreci başlatılma tavsiyesi verilmesini CNN Türk Canlı yayınında değerlendirdi. Sağlar, karardan dolayı üzüntü duyduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Söylediklerimin hepsinin arkasındayım. Korkmadan var olan bir gerçeği ortaya koymak istedim. Bunlar ‘yanlış’ denilmiyor sadece ‘neden’ deniliyor. Türkiye’de bir korku imparatorluğu var kimse düşündüklerini ifade edemiyor

KORKMUYORUM DOĞRU BİLDİĞİMİ SÖYLÜYORUM İHRAÇ EDİLEBİLİRİM HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL

Ben cesaretle söylüyorum. İhraç edilebilirim hiç önemli değil. ‘Partinin kapısının önüne koyarız’ dediler. Partinin kapısının önü ülkemin topraklarının önüdür. Bu topraklarda yaşayan yurttaşlarım için varım. Korkmuyorum doğru bildiğimi söylüyorum. Benim yanlış olduğumu bana söylesinler. Niye şu medyada konuştun suçu ile gelmesinler.

KORKMUYORUM KİME GÖZDAĞI VERİYORLAR BİLMİYORUM, GÖZDAĞI ALACAK BİRİSİ DEĞİLİM

Korkmuyorum kime gözdağı veriyorlar bilmiyorum. Gözdağı alacak birisi değilim. Doğru bildiklerimi söyleyeceğim. Ekmeleddin İhsanoğlu 2014 cumhurbaşkanı adayı. Kim seçti? O güne bugüne geldik rejim değişti.

EKMELEDDİN İHSANOĞLU, RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I CUMHURBAŞKANI YAPTI

Ekmeleddin İhsanoğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yaptı. Anayasa fili olarak askıya alındı. Bugün değişen anayasa ile rejim değişti.

2019 ÖLÜM ÇİZGİSİ CHP İKTİDAR OLUP ANAYASA DEĞİŞTİREMEZSE DİKTATÖRLER ARTIK SEÇİM İLE GİTMEZLER

2019 ölüm çizgisi. Oraya geldiği andan itibaren Türkiye eğer CHP genetik solcu olan bu ülkenin kurulmasına neden olan o misyondan gelen CHP, eğer 2019’da iktidar olup anayasa değiştirip tekrar çağdaş demokratik parlamenter sistemi eşitliği, özgürlüğü, kuvvetler ayrılığını getirecek bir anayasa yapamazsa bir daha seçim ile gelen diktatörler artık seçim ile gitmezler.

ATI ALAN ÜSKÜDAR’I DEĞİL, MALI DAVARI ALAN BEŞİKTAŞ’A GEÇMİŞ OLUR

Atı alan Üsküdar’ı değil, malı davarı alan Beşiktaş’a geçmiş olur. O zaman da köprüler yakılmış olur. Köprülerden kastım budur. Beşiktaş’a geçildiği zaman artık geri dönüşü olmayan yol demektir.

CHP’DEKİ, KORKU İMPARATORLUĞUNU YIKACAK KARARLILIK OLMALI

CHP değişerek Türkiye’yi değiştirmeli. CHP’deki korku imparatorluğunu yıkacak kararlılık olmalı. CHP’nin hedefi, 2019’dur. Hakkımda verilecek karara saygım sonsuz. Düşüncelerimden, kararlı yürüyüşümden vazgeçmeyeceğim.

İDDİALI, İKTİDAR YAPACAĞIM DİYECEK İNSANLAR İŞ BAŞINA GELMELİ

30 yıldır dik durdum. CHP’nin iktidar olmasını istiyorum. CHP bunları söyleyenleri atarak bir yere varamaz. Bu kadro değişmelidir. Karar verebilecek heyecanlı, iddialı, iktidar yapacağım diyecek insanlar iş başına gelmeli. Korkmamalıyız.

HALK SOKAKTA CHP’NİN GENÇLİĞİ SOKAKTA BİZ ÇIKMAKTAN KORKUYORUZ

Halk sokakta CHP’nin gençliği sokakta biz çıkmaktan korkuyoruz birisine bir şey olursa. Gezi direncinde bedel ödedi insanlar. Ama sonunda yaşam biçimlerimize sahip çıktık.

YSK VE İKTİDARDAN HESAP SORMALIYIZ

Hayır kazandı. YSK ve iktidardan hesap sormalıyız. Bu hesabı soracak cesaret gerekiyor. Beni korkutursanız, bu iktidara hesap soramazsınız. Korkmuyorum iktidara hesap soracağız.

BİR ARAYIŞTA DEĞİLİM YUVAM BELLİ

Bir arayışta değilim yuvam belli. CHP’nin herkesi kucaklayarak iktidar olabileceklerini göstermek istiyorum.”

“DENİZ BAYKAL İLE AYNI GÖRÜŞTE DEĞİLİM”

Sağlar, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile aynı görüşte olmadığını da ifade ederek partili cumhurbaşkanına karşı olduğunu dile getirdi. Sağlar, “Anayasayı değiştirdiğimiz anda tek adam yönetimi biter. Bunu yapmak samimiyet ister. Bu hedefte bu kadro olmalı” dedi.

BÖKE MYK SONRASI AÇIKLAMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, MYK toplantısı sonrası basın açıklaması yaparak, “MYK'da yapılan değerlendirmeler ışığında Mersin milletvekilimiz Fikri Sağlar'ın basında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında disiplin soruşturması başlatılması için parti meclisinden talepte bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir” demişti.