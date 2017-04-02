Galata Köprüsü’nde ‘Hayır’ eylemi

Karaköy Meydanı'nda toplanan çevreciler, Galata Köprüsü üzerinden Eminönü'ne geçerek 'Hayır' eylemi yaptı. Grup, Galata Köprüsü'nden 'Hayır De, Bahar Gelsin' yazılı pankart sallandırdı.

Ellerinde ‘Nüklere Hayır’, ‘Betona Hayır’, ‘Siyanüre Hayır’ gibi dövizler taşıyan kent ve doğa aktivistleri, Karaköy Yolcu Salonu, Paket Postanesi gibi tarihi binaların yıkımları nedeniyle gündeme gelen Galataport Projesi’nin önünde bulunan Karaköy Meydanı’nda toplandı. Ellerinde ‘Hayır’ harfleri taşıyan grup, TOKİ’yi sembolize eden kartondan apartman blokları taşıdı. Ellerinde balonlar ve kuklalarla yürüyen eylemciler, davul ve ziller eşliğinde slogan atarak Eminönü’ne ilerledi. Herhangi bir gerilimin yaşanmadığı yürüyüş sırasında çevik kuvvet ekipleri ve TOMA yürüyüş güzergahında hazır bulundu.

GALATA KÖPRÜSÜ’NDEN PANKART SALLANDIRDILAR

Alkışlar ve sloganlar eşliğinde yürüyen eylemciler Galata Köprüsü üzerinde ‘Hayır De, Bahar Gelsin’ yazılı pankart açtı. Turistlerin şaşkın bakışları arasında sloganlarla Eminönü sahiline ulaşan grup basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Yasama, yürütme ve yargı tek bir kişinin kontrolüne girdiğinde demokrasi biter. Demokrasi biterse yaşamı savunma ve haklarımızı arama olanağı da biter. O yüzden kent ve doğa savunucuları yaşam için ‘hayır’ diyor” dedi. Açıklamanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

DHA