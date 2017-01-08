‘Geçmiş olsun İzmir’

Yılmaz Özdil’in yazılarından oyunlaştırılan “Köşe Yazıları” perde açtı. Tek kişilik oyunuyla izleyiciden büyük alkış alan usta tiyatrocu Müjdat Gezen, terör saldırısıyla sarsılan İzmir’e sahneden geçmiş olsun dileklerini yolladı

Yalçın BEL

Yazarımız Yılmaz Özdil'in bine yakın köşe yazısının içinden oyunlaştırılan ve usta oyuncu Müjdat Gezen'in oynadığı ‘Köşe Yazıları'nın galası önceki gece İstanbul'daki Caddebostan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Galaya Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, Yılmaz Özdil, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Lale Belkıs ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Oyun sonunda dakikalarca alkışlanan Gezen, İzmir'de yaşanan terör saldırısını da unutmadı. Gezen, “Kahraman polis memurumuzun ruhu şad olsun, İzmir'e büyük geçmiş olsun” dedi. Gezen, şöyle konuştu:

“YILMAZ'IN MÜTHİŞ BİR ARŞİVİ VAR”

“Yılmaz Özdil çok sevilen bir yazardır. Biz Yılmaz'ın bundan önce ‘Beraber Yürüdük Biz Bu Yıllarda' kitabının oyununu 128 oyun kapalı gişe oynadık.

Bin köşe yazısı arasından özenle seçtiğimiz 19 köşe yazısını oynuyorum. ‘Yılmaz buraya şöyle bir şey istiyor' dediğimde bana ‘5 dakika sonra döneceğim' deyip arşivine girip araştırma yapıyordu. Müthiş bir arşivi var.”

İŞTE O BAYRAĞIN ÖYKÜSÜ

“Yılmaz İzmirli. Yunanlı İzmir'i işgal ettiğinde ne kadar Türk Bayrağı varsa toplayıp meydanlarda yakmışlar. İşte İzmir'in kadınları 8 Eylül gecesi sandıkları açıyor. Her şeylerini satmışlar ama kırmızı masa örtüleri ve beyaz patiskalarını satmamışlar. O kumaşlardan ay yıldızı dikiyorlar ve İzmir'e Türk askeri girdiğinde her yer gelincik tarlası gibi Türk Bayrağı… O bayraklardan bir tanesini çerçevelettirip bu gece Yılmaz'a hediye edeceğim.”

O dövmeciye babasının ‘Oku adam ol' diye verdiği kitap Müjdat Gezen'indi!

GALA gecesinde sahneye çıkan Yılmaz Özdil de İzmir Alsancak'taki dövmeci gencin hikayesini anlattı. Özdil, geçen yıl kasım ayında Alsancak'taki dövmecinin, bir bankacının işten atılma korkusu yüzünden kolundaki Atatürk dövmesini sildirmek istemesinin ardından herkese bedava Atatürk dövmesi yapmaya başladığını kaleme almıştı. Özdil, “Hayatın ne kadar acayip ve ne güzel sürprizler yaptığının göstergesi… Köprüaltı dövmecinin ismi. Bu yazıyı yazdım ve daha sonra kitaba koydum ve bu oyunda da kullanacağımız anlaşıldıktan sonra bu dövmeci beni buldu ve bana bir mektup gönderdi. ‘Aslında ben havalı bir gençtim pek memleket meseleleriyle ilgilenmezdim. Babam bana kızardı oku da adam ol diye. Bir gün bana bir kitap verdi. Dedi ki bu kitabı oku biraz memlekete kafa yor, biraz Atatürk'ü hisset. Türkiye'ye dair biraz fikirlerin olsun. Ben bu kitabı okudum ve hayatıma devam ettim. Babamla aram hep problemliydi sonra rahmetli oldu. Ve bir gün Yılmaz Özdil beni köşesinde yazdı. Bir Atatürk dövmesi öyküsü. Daha sonra kitap ve daha sonra öğrendim ki Müjdat Gezen'in oyununa alınmışım. İzmir Gala'sında onunla beraber olacağız. Babam görmedi ama ben adam olmuşum' dedi. Hayat o kadar çok acayip çünkü babasının ona verdiği kitap Müjdat Gezen'in kitabıydı.”