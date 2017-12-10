Genç kadın taciz anını sosyal medyadan ‘Tacizcimi arıyorum’ notuyla paylaştı

Ankara'da yaşandığı iddia edilen taciz olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Tacize uğrayan genç kadın "tacizcimi arıyorum" dedi.

Her gün yaşanan bir taciz olayına bir yenisi daha eklendi. 20 yaşında bir üniversite öğrencisi evine gitmek için indiği otobüsten takip edilip evinin önünde tacize uğradığını öne sürdü.

“KARAKOLDA ANKARA’DA KAÇ KİŞİ YAŞIYOR DEDİLER”

Taciz olayının ardından karakola gittiğini ancak “Ankara’da kaç milyon kişi yaşıyor. Boşuna arama” dediklerini aktaran genç kadın bunun ardından olayın yaşandığı görüntüleri buldu.

“TACİZCİMİ ARIYORUM”

Güvenlik kamerası görüntülerinin “açılmadığı” yönünde bir cevap alan üniversite öğrencisi daha sonra taciz anına ilişkin görüntüleri sosyal medyadan “Tacizcimi arıyorum” notuyla paylaştı.

İşte kadının paylaşımları: