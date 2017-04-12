Hakan Çelik’e sosyal medyada büyük tepki!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, canlı yayında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Sosyal medyada ise, Hakan Çelik'in Kılıçdaroğlu'na yönelik sorduğu sorulara büyük tepki vardı.

Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu yapılacak olan tarihi referandum öncesi Kanal D ve CNN Türk ortak yayına katıldı ve Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı. Fakat sosyal medya kullanıcıları Hakan Çelik’in Kılıçdaroğlu’na yönelik karşı tutumunu ve sorduğu soruları sert şekilde eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’a karşı bu üslubu kullandığı ifade edilen Çelik’in, Kılıçdaroğlu’na karşı ise tam aksine tavır takındığı yönünde eleştiri yapıldı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise Ekşi Sözlük’te de gündem olan Hakan Çelik’in bu soruları karşısında soğukkanlılıkla cevap vererek, ‘Hayır’ı tek tek açıkladı.

İşte Hakan Çelik’e yapılan gösterilen tepkilerden bazıları:

@hakanchelik sürekli suriye konusunda tuzak sorular sormanız doğru değil. Anayasa ile ilgili sorular neden sormuyorsun akp yalakası #Hayır — T ø L a Z (@rastdelmast) 12 Nisan 2017

Hakan Çelik soru sormak yerine Kılıçdaroğlu’nun cevaplarına yorum yapmaya gelmiş — Utku Çakır (@UtkuCakir) 12 Nisan 2017

Gerçekten bir gazeteci olarak bu sorularınızın tarafsız olduğunu mu düşünüyorsunuz acaba ? #hakancelik — burcu_sengul (@BrcsngLL) 12 Nisan 2017