Hava durumu 25 Şubat: İstanbul güneşe hasret kalacak!

Hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hangi bölgelerde yağış görülecek? Hafta sonu planlarını yapanlar bu soruların cevabını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hangi bölgelerde yağış görülecek? Hafta sonu planlarını yapanlar bu soruların cevabını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Türkiye’nin büyük kısmı bulutlu bir sabaha uyandı, özellikle ülkenin batı kesimlerinde görülecek bulutlar yer yer yağmur bırakacak. Yağmur önümüzdeki hafta ortasına yer yer devam edecek. İşte günün hava durumu;

25 ŞUBAT HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Muğla, Amasya ve Giresun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege’de kuvvetli (30-60 km/sa), Marmara’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu gece saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de rüzgarın güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat, Marmara’da yer yer 70 km/saat) esmesi beklendiğinden başta soba zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU