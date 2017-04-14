‘Hayır’ otobüsüne taşlı sopalı saldırı!

Referandum bilgilendirme çalışmalarını yapmak üzere Güneydoğu illerinde bulunan, içinde CHP milletvekilleri ve parti üyelerinin bulunduğu otobüs, seyir halinde iken, Cizre’nin Kasrik beldesinde, kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırıya uğradı.

CHP’nin refarandum çalışmasında kullanılan, İstanbul milletvekili adayı Kazım Bilgen’e ait otobüs, 14 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 18.00 sularında Cizre'nin Kasrik beldesi civarında taşlı saldırıya uğradı.

Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Siirt’deki referandum bilgilendirme çalışmalarının ardından Cizre Kasrik beldesine doğru seyir halindeyken gerçekleşen saldırının failleri hakkında emniyet birimleri araştırmalara başladı.

CHP Parti Meclis Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ali Özcan, İstanbul Milletvekili Adayı Kazım Bilgen, Nevşehir Milletvekili Adayı Fahri Ertik’in ve diğer partili görevlilerin bulunduğu otobüsün arka camı saldırı sırasında kırıldı.

Otobüste meydana gelen hasar ve referandum çalışmalarının seyri hakkında bilgi alınan Kazım Bilgen şunları söyledi:

“Halkımızı bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız sırasında Cizre'de saldırıya uğradık. Saldırıdan sonra otobüsün içinde bulunanların can sağlığında sorun yok ancak otobüste hasar büyük. Hasar tespiti ve emniyet birimlerinin olay yeri incelemesinin ardından çalışmamıza devam edeceğiz. Seçim yasakları süresi başlayana kadar, daha öncesinde bildirdiğimiz güzergahta sırada olan Diyarbakır ve Şanlıurfa noktaları ile çalışmamız ne pahasına olursa olsun devam edecektir.”