HDP Milletvekili Ayhan’a yakalama kararı

Şanlıurfa 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan hakkında yakalama kararı verdi.

Habur Sınır Kapısı’ndan Ekim 2009 yılında çözüm süreci için Türkiye'ye giriş yapan 2’nci Barış Grubu'nun toplantısında Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanı olduğu bir toplantıda ‘Terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’ın yargılanmasına devam edildi. Şanlıurfa 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına İbrahim Ayhan katılmazken, avukatı Sevda Çelik Özbingöl katıldı. Avukat Özbingöl, Ayhan’ın dosyasının 3’üncü yargı paketi kapsamında olduğunu, dosyada yargılamanın durdurulduğu, yasama dokunulmazlığı olduğunu ve bu sebeplerle yargılamanın durdurulması gerektiği talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, uzun süredir ifade vermeye gelmeyen Ayhan hakkında savunmasının alınmasına yönelik yakalama kararı verip duruşmayı erteledi.

DHA