Hızlı feribot ve deniz otobüsü seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi! İşte iptal edilen seferler ve İDO açıklaması

Lodos feribot seferlerini vurdu. Gökçeada seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen seferler ve saatleri…
YENİ İPTALLER EKLENDİ
Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesinde bugün ve yarın olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen feribot seferlerine yenileri eklendi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, Bozcaada’dan saat 14.00- 17.00- 22.00, Geyikli’den saat 15.00- 18.00- 23.00 seferleri, yarın (pazar) ise Bozcaada’dan saat 07.15, Geyikli’den saat 08.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
İşte İDO’dan yapılan açıklama
Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri İptal Seferler
16-12-2017 12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
16-12-2017 13:45 Yenikapi – Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
16-12-2017 13:45 Yalova – Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
16-12-2017 14:20 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
16-12-2017 14:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
16-12-2017 14:50 Kadiköy-Yenikapi-Armutlu Tk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü
16-12-2017 18:45 Bostanci – Yenikapi – Bandirma Deniz Otobüsü