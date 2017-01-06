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İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
06:216 Ocak 2017
Gündem
İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İptal edilen seferler şöyle:

İptal edilen İDO seferleri

06-01-2017 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
06-01-2017 07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
06-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
06-01-2017 07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü
06-01-2017 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
06-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
06-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
06-01-2017 12:00 Bostanci – Yenikapi – Bandirma Deniz Otobüsü
06-01-2017 14:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü

İptal edilen BUDO seferleri

06.01.2017 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
06.01.2017 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
06.01.2017 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
06.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
06.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
06.01.2017 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
06.01.2017 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
06.01.2017 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

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