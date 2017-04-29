İğrenç olayda bir tutuklama daha!

Eskişehir'de ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki S.Y. adlı kız çocuğuna tecavüz ettiği öne sürülen üvey babası 42 yaşındaki Mesut G.'den sonra, kızın kuzeni 21 yaşındaki Metehan Y. de, S.Y.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutaklandı. Aynı suçtan adliyeye çıkarılan Mesut G.nin öz oğlu 22 yaşındaki Emre G. ise adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

Eskişehir’de oturan ortaokul öğrencisi S.Y., geçtiğimiz hafta annesi Aynur Y.’ye, 6 yaşından itibaren önce üvey babası Mesut G.’nin ardından üvey kardeşi Emre G. ve kuzeni Metehan Y.’nin kendisine yaptığı cinsel taciz ve tecavüz olaylarını anlattı. Aynur Y.’nin şikayeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Pskolog kontrolünde ifadesi alınan S.Y, “Annem ilk evliliğini Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Mesut G. ile yaptı. Anlaşamayıp boşanmışlar. Annem ardından psikolojik sorunları bulunan babam ile evlendi. Ben dünyaya geldim. Annem, ilk eşi ile bağlarını koparmamak için beni zaman zaman İznik’te onun yanına gönderiyordu. Uzun süre kaldığım dönemler oluyordu. Üvey babam beni sürekli öpüp, taciz ediyordu. Bunu kimseye söyleyemiyordum. Yaşım ilerleyince bu kez üvey kardeşim Emre de bana tacizde bulundu. Son bir yıldır Emre, aileme söylemekle tehdit edip benimle cinsel ilişkiye girdi. Bunu öğrenen üvey babam da aynı şekilde ilişkiye girdi. Son olarak ise kuzenim olan amcamın oğlu Metehehan Y. de bana tecavüz etti” dedi.

Bunun üzerine soruşturma başlatan Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, Mesut G. ile yürüme engelli olan ve birçok suçtan sabıkası bulunan oğlu Emre G.’yi, Bursa’nın İznik ilçesinde yakaladı. Adliyeye çıkartılan şüphelilerden Mesut G. tutuklanırken oğlu ise adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Metehan Y. ise dün, ‘küçük yaştakı kız çocuğuna cinsel istismar’ suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada S.Y., savcılık talimatı ile Eskişehir’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı yurda yerleştirildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. DHA