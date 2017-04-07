IŞİD’e TEM darbesi

İstanbul TEM Polisi terör örgütü IŞİD'e yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Dört ilde yapılan baskınlarda 26 şüpheli gözaltına alındı, 132 yabancı uyruklu şüphelinini de ülkelerine gönderilmesi için işlem yapıldı. Aramalarda bulunan dini bir kitap içerisine zulalanan tabanca dikkat çekti.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü terör örgütü IŞİD’in, bazı hücre evlerini belirledi. Evler teknik ve fiziki takip yöntemiyle izlemeye alındı. Hücrelerde savaş bölgelerine gönderilmek istenen yabancıların misafir edildiği belirlendi. Suriye ve Irak’taki IŞİD mensuplarına da lojistik gönderdiği belirlenen hücre yapılanmasının çökertilmesi için operasyon kararı alındı.

51 ADRESE BASKIN

TEM Operasyon Timi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri 4 ilde 51 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında IŞİD üyesi 26 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, adreslere giren ekipler, terör örgütünün savaşçı kadroları arasında yer almayan, suç kayıtları da bulunmayan, yabancı uyruklu 132 kişiyi de bu evlerde yakaladı. Aralarında çocuklarında bulınduğu 132 şüpheli, ülkelerine gönderilmek üzere Emniyet birimlerinde muhafaza altına alındı.

KİTAP ARASI SİLAH

Evde yapılan aramalarda işe IŞİD’e ait bayrak filama örgütsel doküman, telsiz ve 1 tabanca ele geçirildi. Hücre evinde bulunan tabancanın saklama biçimi.ise dikkat çekti. Şüphelilerin dini bir kitabı tabanca biçiminde keserek silahı oluşturulan zulaya saklandığı görüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.