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İstanbul’da sabaha kadar kar yağışı devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının aralıklarla yarın sabaha kadar devam edeceğini açıkladı.
Eren SAKARYA
10:029 Ocak 2017
Gündem
İstanbul’da sabaha kadar kar yağışı devam edecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının aralıklarla yarın sabaha kadar devam edeceğini açıkladı.

İstanbul kara teslim oldu. Cuma gününden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı bazı semtlerde 60 cm’ye kadar yükseldi. İlk ve orta öğretim kurumları, İstanbul genelinde valilik tarafından bugün tatil edildi.

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Metoloji Genel Müdürlüğü’nden sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamada İstanbul’da kar yağışının yarın sabaha kadar devam edeceği açıklandı. Müdürlükten yapılan açıklamada “Deniz yönünde oluşan bulutlar Karadeniz’den Marmara’ya olan hareketini devam ettirecek. Bunun sonucunda İstanbul’un muhtelif yerlerinde kısa süreli kuvvetli yağışlar görülecek. Bu yağışlar yer değiştirerek sabaha kadar devam edecek. Bu durum İstanbul’un tamamında etkili olacak.” dendi.

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Son güncelleme: 10:0709.01.2017
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