İstanbul’da yoğun sis

İstanbul güne sisle uyandı. Sabahın ilk saatlerinde evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar sisle karşılaştı. İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.

İstanbul güne sisle uyandı. Sabahın ilk saatlerinde evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar sisle karşılaştı. Araçlarıyla trafiğe çıkan sürücülerin sis nedeniyle zor anlar yaşadı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ekili olan sis nedeniyle görünmez olurken, sürücülerin sis farlarını yakarak ilerlediği görüldü.

BOĞAZ’DA GEÇİŞLER DURDURULDU

İstanbul Boğazı’nda “kısıtlı görüş” nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu. İstanbul Liman Başkanlığı’nın açıklamasına göre, kısıtlı görüş nedeniyle saat 22.30’dan itibaren gemi geçişlerinin çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.