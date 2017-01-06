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İzmir’de öldürülen teröristler

Birisi kahraman polis Fethi Sekin diğeri silah arkadaşları tarafından vurulan teröristlerin leşleri işte böyle görüntülendi.
08:196 Ocak 2017
Gündem
İzmir’de öldürülen teröristler
Birisi kahraman polis Fethi Sekin diğeri silah arkadaşları tarafından vurulan teröristlerin leşleri işte böyle görüntülendi.

İzmir Bayraklı'da bulunan adliyenin hakim ve savcıların kullandığı kapısı yakınlarında dün saat 16:10'da saldırı düzenlendi.  İslam Kerimov Caddesi’nden İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristler, ‘C’ kapısı ile hâkim ve savcı araçlarına ayrılan otoparka girmek istedi. Motosikletli trafik ekibi ‘Şahinler Timi’nde görevli trafik polisi Fethi Sekin’in (44) izin vermemesi üzerine araçtan inip koşarak uzaklaşan teröristlerden birisi, elindeki düzenekle LPG’li olduğu belirtilen araçtaki bombayı infilak ettirdi. İzmir’in büyük bölümünde duyulan patlamada, parçalanan araçla çevresindeki araçlar yanmaya başladı. Adliyede büyük panik çıktı.

İşte şehit polis Fethi Şahin'in alnından vurduğu o terörist

İşte şehit polis Fethi Şahin’in alnından vurduğu o terörist

ŞEHİT OLDU SALDIRIYI ÖNLEDİ

Fethi Sekin, kaçan teröristlerin arkasından koştu. Park etmiş jandarma aracının arkasına gizlenerek ateş eden teröristlerle mermisi bitene kadar çatıştı. Sekin, teröristlerden birini öldürdü, mermisi bitince yolun karşısına koşarken diğer teröristin silahından çıkan kurşunla vurularak şehit düştü. Diğer terörist daha sonra adliyenin yanındaki inşaata kaçtı. Adliye bölgesinde görevli diğer polislerle bu terörist arasındaki çatışma bir süre devam etti.

İkinci terörist de böyle yere serildi...

İkinci terörist de böyle yere serildi…

İkinci terörist de olay yerinde öldürüldü. Üçüncü terörist ise kaçtı. İzmir Adliyesi’nde görevli mübaşir Musa Can'ın ise adliyede 3’üncü kattan silah seslerini duyup camdan baktığı sırada başına isabet eden mermiyle yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

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