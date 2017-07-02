Jandarma’nın ADiL ÖKSÜZleri

FETÖ’cü darbe girişiminin Jandarma Genel Komutanlığı’na ilişkin iddianamesinde üç sivil imamın aynı ‘Hava Kuvvetleri İmamı’ Adil Öksüz gibi askerleri yönettiği tespit edildi. Muhterem Çöl, Mehmet Yıldırım Ergider ve Mesut Özgen’in örgütün haberleşme sistemi ByLock kullandığı da ortaya çıktı

Aytunç ERKİN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Savcı Ender Coşkun, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yoğun çatışmaların yaşandığı bölgelerden biri olan Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin iddianamesini tamamladı. 244 şüphelinin yer aldığı iddianamede “Jandarma'nın 3 sivil imamı” da yer aldı. Savcı Coşkun şu tespiti yaptı: “… Soruşturma aşamasında FETÖ/PDY terör örgütünün imam olarak vasıflandırdığı Mehmet Yıldırım Ergider, Mesut Özgen ve Muhterem Çöl tespit edilmiş olup, terör örgütünde yönetici olmak suçundan soruşturma kapsamına alınmışlardır…” Peki bu üç isim, darbenin kilit ismi ve FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri İmamı firari Adil Öksüz gibi bu iddianamede nasıl yer aldı?

1- Mesut Özgen: (Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi'nde Bilgisayar İşletmeni/Tutuklu)

Jandarma imamı Mesut Özgen ile ilgili tespitler şöyle: “Şüphelinin FETÖ/PDY yapılanması içerisinde astsubaylardan sorumlu imam olduğu, kod adının Asaf olduğu, teşebbüs öncesi sorumluluğunda bulunan Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nda Personel İşleri Astsubayı Uğur Elciyar'a darbe teşebbüsüne iştirak etmesi yönünde emir verdiği, şüphelinin olay gecesi Ankara'da bulunan kritik noktalarda baz sinyalinin alındığı anlaşılmıştır. Şüpheli Mesut Özgen'in ByLock kullandığı tespit edilmiştir.” Tutuklu Mesut Özgen ise ifadesinde kendisini şöyle savundu: “Asaf adını kod adı olarak değil sadece bazen o şekilde söylüyorlardı. Ama bana genelde herkes ismimle hitap ediyordu. Benim ismimi hepsi biliyordu. O gün yemek yedim, çay içtim ve olaylara asla karışmadım. Merak edip dışarı çıktım. En son Kızılay'a gideyim dedim. Meclis'in oraya gittim, sadece bir uçak duydum, olaya hâlâ inanamadım. Ciddi bir şekilde bu örgüt tarafından kullanıldığımı düşünüyorum. Yani işte bir şekilde, içerisine dahil oldum, yani bir şekilde iş yaptırdılar. FETÖ içerisinde suç teşkil eden herhangi bir eylemim olmadı…”

2- Muhterem Çöl: (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı/Firari)

İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Muhterem Çöl için şöyle denildi: “Şüphelinin olay tarihinde Jandarma personeli olan subayların imamı pozisyonunda olduğu, darbe teşebbüsünün gerçekleşmesi için FETÖ üyesi olan diğer TSK personeli şüpheliler ile irtibata geçtiği, kod adının Turgut olduğu, ByLock kullandığının tespit edildiği, şüphelinin planlayarak organize ederek ve diğer FETÖ üyelerini azmettirerek üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmıştır.”

EVDE TOPLANTI YAPILDI

Şüpheli Jandarma Binbaşı Haydar Hacıpaşalıoğlu da ifadesinde, Muhterem Çöl'le ilgili şu bilgileri verdi: “Benden sorumlu Muhterem Çöl, ABD'de Fetullah Gülen ile görüştü. 14 Temmuz akşamı (darbe gecesinden bir gün önce) Çöl'ün evinde buluştuk. Eve ismini Serdar olarak söyleyen biri geldi. Bu şahıs, artık sürecin dayanılmaz boyutlara ulaştığını, cemaat ile ilişkili kişilerin tespit edildiğini, bu kişilerin tamamının meslekten atılacağını ve yıllarca hapiste yatırılacağını, bir şeyler yapmazsak cemaat mensuplarının tamamen tasfiye edileceğini, büyükleri olan Fetullah Gülen'in talimatları ile 15 Temmuz 2016 gününü kastederek ‘yarın için önemli bir faaliyet olacak' diye konuştu.”

Muhterem Çöl'ün, FETÖ'nün emniyet imamı ‘Kozanlı Ömer' lakaplı Osman Hilmi Özdil'in kayınbiraderi olan ve 2016'da tutuklanan eski Bolu Valisi İbrahim Özçimen'e yakın olduğu iddia edildi.

Bolu eski Valisi İbrahim Özçimen 30 Temmuz 2016'da FETÖ'den tutuklanmıştı. 26 Mart 2012'de Çöl'den plaket almıştı…

Mehmet Yıldırım Ergider: (Acil Sağlık Hizmetleri'nde sağlık uzmanı/Firari)

MİT TIR'larının durdurulması soruşturmasında jandarma görevlilerine talimat verdikleri iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan FETÖ'ye bağlı 15 memur imamının, soruşturmadan bir süre önce haberdar edildikleri ve çeşitli bahanelerle izin alıp sırra kadem bastıkları ortaya çıkmıştı.

‘Jandarma imamı' olarak değerlendirilen Mehmet Yıldırım Ergider de bu 15 kişi içindeydi. 25 Mayıs 2016 günü 20 gün izin kullanmak üzere kurumuna başvuru yapmış ve o tarihten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. İddianamede Ergider'le ilgili şöyle denildi: “Şüphelinin olay tarihinde Jandarma personeli olan subayların imamı pozisyonunda olduğu, şüphelinin darbe teşebbüsünün gerçekleşmesi içi FETÖ üyesi olan Ankara İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Erdal Kardıldağ ile görüştüğü ve darbe talimatını verdiği, Bylock kullandığının tespit edildiği, kod adının Murat olduğu, planlayarak, organize ederek ve diğer FETÖ üyelerini azmettirerek üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmıştır…”