Katar’la surun mu var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun son durağında Katar'ı ziyaret ederken, Katarlıların uyguladığı protokol, kafaları karıştırdı.

Erdoğan, bundan sadece iki ay önce Katar Emiri Şeyh Temim Hamad El-Tani Türkiye’ye geldiğinde Erdoğan kendisini bizzat havaalanına giderek karşılamıştı. Ancak Erdoğan Katar’a vardığında, havaalanında Emir değil, Katar Enerji ve Sanayi Bakanı Muhammed Al Sada’nın hazır bulunması dikkat çekti.

KATARLILAR NEDEN “MÜTEKABİLİYET” UYGULAMADI?

AKP’nin iktidara gelmesinin ardından, Erdoğan Başbakan olarak Suudi Arabistan ve Katar gibi Arap ülkeleriyle ilişkilere çok önem vermiş, bu ülkelerle her yıl en üst düzeyde üç ila dört karşılıklı ziyaret yapılmıştı.

Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra da aynı durum devam etmiş, Katar Emiri ya da Suudi Arabistan Kralı’yla Erdoğan, yine yılda birkaç kere yüz yüze görüşme yapmayı sürdürmüştü.

İkili ilişkilerdeki bu güzel hava, protokole de “mütekabiliyet” olarak yansımış, liderler birbirlerinin ülkelerine gittiklerinde, karşılıklı jest yaparak, birbirlerini havaalanında karşılamışlardı.

BAHREYN VE SUUDİ ARABİSTAN’DA ERDOĞAN’I KRALLAR KARŞILADI; KATAR’DA ENERJİ BAKANI GELDİ

Nitekim, Erdoğan’ın son Körfez Turu’nun ilk iki ayağında da bu değişmedi;

Erdoğan’ın ilk durağı olan Bahreyn’de kendisini havaalanında hem Kral Hamad bin İsa Al Halife, hem Başbakan Halife bin Salman Al Halife hem de Bahreyn Veliaht Prensi Salman bin Hamad Al Halife birlikte karşıladılar.

Turun ikinci durağı olan Suudi Arabistan’da da havaalanında üst düzey karşılama geleneği değişmedi;

Suudi Arabistan Kralı Salman, bizzat havaalanına gelerek Erdoğan’ı karşıladı.

Ancak turun 3. ayağında, Katar Emiri Şeyh Temim Hamad El-Tani havaalanına gelmedi.