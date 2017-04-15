Kılıçdaroğlu Polatlı’da

Kemal Kılıçdaroğlu: Sizden alkış istemiyorum sadece ve sadece dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Siz freni olmayan bir otobüse evlatlarınızı bindirir misiniz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurtuluş Savaşı’nın komuta merkezi, Ankara Polatlı’daki referandum programında konuştu.

Konuşmasının başında kendisine yönelik sevgi gösterilerine “Sizden alkış istemiyorum sadece ve sadece dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum” diye karşılık veren CHP lideri “Polat’lıdayız. Milli kurtuluş mücadelisinin verildiği yerdeyiz. Yol ayrımına geldik, yarın kararımızı vereceğiz.Bu sıradan bir seçim değil. Bir kişiyi seçmeyeceğiz. Türkiye’nin geleceğini seçeceğiz. Salondaki kadınlara sesleniyorum. Siz freni olmayan bir otobüse evlatlarınızı bindirir misiniz?” diye konuştu. Yeni anayasada Cumhurbaşkanı seçilecek kişiye çok geniş yetkiler verilmek istendiğini anlatan Kılıçdaroğlu “Buna hep birlikte ‘hayır’ diyeceğiz” dedi.

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü; “Türkiye’nin geleceğini oyluyoruz. Bir milletvekili bakana soru sormayacakta ne yapacak Meclis’te. Böyle demokrasi olur mu? Bir kişi tek başına OHAL ilan edebilecek, 3 ay sonra Meclis’e gelecek. 3 ay içinde ne yaparsa… Bugün bu kararı Meclis alıyor. Bugün bu yetki Meclis’in elinden alınıyor. Kurulacak hükümetin programı TBMM’de görüşülmeyecek, güvenoyu almayacak.

Polatlı’da, Milli Kurtuluş Savaşı’nın yapıldığı yerdeyiz. Atatürk’e ‘tek adamdı’ diyorlar. Gazi Mustafa Kemal hayatının hiç bir döneminde tek adam olmadı. Erzurum’da, Sivas’ta, Ankara’da Meclis açıldığında tek adam mıydı? Bunu ben söylemiyorum Celal Bayar’ın kızı söylüyor…”