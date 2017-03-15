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Kız yurdunda yangın paniği

Adana’da bir kız öğrenci yurdunda bacadan çıkan duman yangın paniğine neden olurken, yurttan bulunan kız öğrenciler ağlayarak kendilerini dışarı attı.
22:4315 Mart 2017
Gündem
Kız yurdunda yangın paniği
Adana’da bir kız öğrenci yurdunda bacadan çıkan duman yangın paniğine neden olurken, yurttan bulunan kız öğrenciler ağlayarak kendilerini dışarı attı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi 40046. Sokak’ta bulunan İhsan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yurdu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenciler ısınmak için kaloriferi yaktı.

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Belli bir süreden sonra kalorifer bacasından duman çıkmaya başladı. Dumanı gören kız öğrenciler panik halinde kendilerini yurdun dışına attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaptığı çalışmada herhangi bir yangın olmadığı tespit edildi, kalorifer bacasından duman çıktığı için yangın sanıldığını belirtti.

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Yurtta çıkan duman nedeniyle paniğe kapılan ve kendilerini yurdun dışına atan öğrenciler, korkudan ağlayarak telefonla ailelerini aradı. Mahalledeki vatandaşlar ise olay yerine gelerek panik halindeki kız öğrencileri sakinleştirdi.

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Sinir krizi geçiren bazı öğrencilere ise sağlık ekipleri müdahale etti.

İHA

Son güncelleme: 22:4815.03.2017
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