Kocaeli’nde feci kaza!

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde, sürücünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Kartepe Sapanca Kavşağı’nda meydana geldi. Sakarya’dan Derince’ye akrabalarını bırakan 24 yaşındaki Emre Altun, kardeşi 21 yaşındaki Emrah Altun ve arkadaşları Ömer Faruk Gülten dönmek için yola çıktı. Emre Altun, yönetimindeki 81 AV 588 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirincearaç kaldırıma çıkarak takla attı. Kazada, Emrah Altun ve Ömer Faruk Gülten araçtan fırladı. Sürücü Emre Altun ise, takla atarak Kartepe Belediyesi Fen İşleri binasının bahçe duvarına çarpan araçta sıkıştı. Araç bir anda alev alarak yanmaya başladı. Otomobilde sıkışan Emre Altun alevlerin arasında kalarak yandı. İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil ekipleri ağır yaralanan Emrah Altun ile hafif yaralanan Ömer Faruk Gülten’i alarak tedavileri için hastaneye kaldırdı.

Şubat ayında evlenen Emre Altun’un cesedi yapılan inceleme ardından Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.