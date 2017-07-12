KPSS ÖABT Sınava giriş belgeleri yayınlandı? ÖABT Sınavı ne zaman?

2017 KPSS ÖABT sınavına girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşmışlardı. 2017 KPSS ÖABT Başvuru tarihleri daha önce ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Peki 2017 KPSS ÖABT Sınavına girişte hangi belgeler isteniyor?

2017 ÖSYM Sınav Takvimi’ne göre 2017 KPSS ÖABT başvuru, sınav ve sınav sonuç tarihleri belli oldu. Buna göre 2017 KPSS ÖABT başvuruları 13-27 Mart 2017 tarihinde yapılmış ve 2017 KPSS ÖABT Başvuru Kılavuzu da 13 Mart 2017 tarihinde yayımlanmıştı.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 16 Temmuz 2017 tarihinde uygulanacaktır.

2017 KPSS ÖABT, tek oturumda yapılacak olup Alan Bilgisi Testi’nden 40 soru, Alan Eğitimi Testi’nden 10 soru sorulacak. Adaylara toplamda 50 soru sorulacak olup cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. 2017-KPSS Alan Sınavları ( Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Muhasebe, Hukuk, İktisat, İstatistik, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) başvuruları, 27-31 Mart 2017 tarihleri arasında alınmıştı. ÖSYM’den yapılan duyuru şu şekilde:

DUYURU (06 Temmuz 2017)

Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2017- ÖABT) 16 Temmuz 2017 tarihinde uygulanacak olup adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini,T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14:30’danitibaren edineceklerdir.

DİKKAT!

2017- Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2017- ÖABT) 16 Temmuz 2017 tarihinde saat: 10.00'dauygulanacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır. Adaylara saygı ile duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI