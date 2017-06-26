Mehmetçik daha iyi beslenecek gelişmiş bedene sahip olacaktı!

Asker ocağının 93 yıllık ‘Karavana kışlada pişer’ kuralını değiştiren yasa, askerlerin bilimsel anlayışla beslenmesi için çıkarıldı. 10 yıl sonra zehirlenmeler gündeme geldi...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en köklü geleneği, 24 Mayıs 2007'de kabul edilen yasayla değişti. Asker karavanası özelleştirildi, yemek işi ticari şirketlere verildi. Tasarıyı hazırlayan ve TBMM'de savunan dönemin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, düzenlemenin gerekçesini, “Askerin beslenmesi, bilimsel bir anlayışla günümüz koşullarına uyarlanıyor. TSK'nın en önemli varlığı olan insan gücü, sağlıklı ve gelişmiş bir beden yapısına sahip olmayı gerektirir. Bu yapıyı korumak da dengeli ve yeterli beslenme ile mümkündür” diye açıkladı. Yasa kabul edilince, o yıldan itibaren askeri birliklerde yemeği özel sektör şirketleri çıkarmaya başladı. Bu düzenleme için yasanın 5'inci maddesi, “Kazandan beslenecek personel için; yemek hazırlama, pişirme, dağıtım ve temizlik gibi yemek öncesi ve sonrasına yönelik mal ve hizmetlerden bir kısmı veya tamamı satın alınabilir” şeklinde değiştirildi.

2 BİN 347 ASKER ZEHİRLENDİ

Ancak 93 yıllık kuralı değiştirmek için verilen, “bilimsel esaslara göre beslenme, sağlıklı ve daha gelişmiş bir bedene sahip olma” gibi vaadler, vaat olmakla kaldı. Değişiklik 10 yıl sonra zehirlenme vakaların yaşanmasına yol açtı. Ayrıca kışlalarda pişirilen yemekle ilgili hijyen şartlarından uzaklaşıldığı, kâr hırsıyla tüketim süresi dolmuş gıdaların kullanıldığı iddiaları gündeme geldi. Denetim de yetersiz kalınca son 5 ayda başta Manisa olmak üzere Van, Isparta, Diyarbakır, Kastamonu ve Kuzey Kıbrıs'taki kışlalarda toplam 2 bin 347 asker yedikleri yemekten zehirlendi. İki Mehmetçik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Manisa'daki yemeği çıkaran şirket 4 yılda 70 kat büyüdü

Askerlerin bir ayda 4 kez zehirlendiği Manisa'daki birliklerin yemeğini Rota Şirketi çıkarıyor. Bu şirket 2013'te 100 bin lira sermayeyle Diyarbakır'da kuruldu. Aynı yıl Ova Toplu Yemek Üretim şirketiyle birleşti. Bu tarihten sonra, ağırlıkla askeri tesisler ve kamu kurumlarından aldığı ihalelerle hızla büyüdü. Sermayesine kuruluşundan iki yıl sonra, yani 2015'te 5 milyon liraya yükseltti. Rota Yemekçilik, bu sermaye artırımını gerçekleştirdiği yıl, Maliye Bakanlığı verilerine göre kamu kurumlarından 10.9 milyon liralık yemek hazırlama ve dağıtım ihalesi aldı. Firma, hızlı büyümesini son iki yılda da sürdürdü ve bu yılın 26 Nisan'ında sermayesini 7 milyon liraya çıkararak, 4 yılda 70 katlık bir büyümeye imza attı.