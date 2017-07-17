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Memurlara polis müdahale: 28 gözaltı

Diyarbakır’da Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen üyelerine ilişkin basın açıklaması yapmak isteyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna (KESK) bağlı sendikalara üye gruba polis müdahale etti. Çıkan arbedede 28 KESK’li gözaltına alındı.

19:3417 Temmuz 2017
Gündem
Memurlara polis müdahale: 28 gözaltı
Diyarbakır’da Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen üyelerine ilişkin basın açıklaması yapmak isteyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna (KESK) bağlı sendikalara üye gruba polis müdahale etti. Çıkan arbedede 28 KESK’li gözaltına alındı.

KESK Diyarbakır Şubeler Platformunca KHK'larla ihraç edilen üyelere ilişkin basın açıklaması yapılmak istendi. KESK'e bağlı sendikalara üye bir grup, merkez Yenişehir ilçesi Ofis AZC Plaza önünde bir araya geldi.

Foto: İHA

Foto: İHA

Açıklama nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis, kentte açık alanda her türlü toplantı ve gösterinin yasak olduğu anonsu yaparak, grubun dağılmasını istedi.

Foto: İHA

Foto: İHA

Dağılmayan grup, 5 dakikalık oturma eylemi yapmak istedi. Bunun üzerine polis, tekrar dağılmaları yönünde anons yaptığı gruba müdahale etti. Çıkan arbedede 28 KESK'li gözaltına alındı.

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