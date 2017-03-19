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Meral Akşener, Mersin’de protesto edildi

Meral Akşener, referandum çalışması için geldiği Mersin'de, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını taşıyan 100 kişilik bir grup tarafından protesto edildi.
16:5519 Mart 2017
Gündem
Meral Akşener, Mersin’de protesto edildi
Meral Akşener, referandum çalışması için geldiği Mersin'de, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını taşıyan 100 kişilik bir grup tarafından protesto edildi.

Ülkü Ocakları üyelerinden oluşan yaklaşık 100 kişi, ellerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğrafının da bulunduğu ‘Bulmak isterseniz şeref ve izzet, ille Devlet ille Devlet’ yazılı pankart taşıyarak eylem yaptı.

 

Akşener’in programının yapılacağı Yenişehir Kültür Merkezi’ne girmek isteyen grubun önü, binaya 400 metre kala Çevik Kuvvet polisi tarafından barikat kurularak kesildi.

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Grubun geçişine izin vermeyen güvenlikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı İdris Yılmaz, Ülkü Ocakları İl Başkanı Gökhan Demir’i dağılmaları yönünde ikna etmeye çalıştı.

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Bir süre sonra, ‘Lidere sadakat şerefimizdir’ sloganı atan grup, alandan uzaklaşarak dağıldı.

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Dışarıda protesto gösterisinin sürdüğü dakikalarda Akşener, salonda referanduma ilişkin konuşma yaptı.

DHA

 

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Son güncelleme: 18:1319.03.2017
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