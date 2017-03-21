Meral Akşener: PKK paçavralarına izin verenler bize yasak getiriyor

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Niğde Valiliği'nin 21 Mart'ı kapsayan 1 günlük miting, toplantı ve gösteri yürüyüş yasağına rağmen daha önce belirlenen programı çerçevesinde Niğde'ye geldi. Yasak olmasına rağmen bina önünde toplanan kalabalığa hitap eden Meral Akşener, nevruzda PKK flamalarını açanlara bir şey denilmezken kendilerine 'terör korkusu' ile yasak getirildiğini söyleyerek, "Niğde Valisi'ni Hollanda mı tayin etti" dedi. Akşener'in konuşması sırasında yaklaşık 200 kişi uzaktan protesto gösterisinde bulunurken, bu grubun yaklaşmasına polis izin vermedi.

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Niğde Valiliği'nin 21 Mart'ı kapsayan 1 günlük miting, toplantı ve gösteri yürüyüş yasağına rağmen daha önce belirlenen programı çerçevesinde Niğde'ye geldi. Yasak olmasına rağmen bina önünde toplanan kalabalığa hitap eden Meral Akşener, nevruzda PKK flamalarını açanlara bir şey denilmezken kendilerine 'terör korkusu' ile yasak getirildiğini söyleyerek, "Niğde Valisi'ni Hollanda mı tayin etti" dedi. Akşener'in konuşması sırasında yaklaşık 200 kişi uzaktan protesto gösterisinde bulunurken, bu grubun yaklaşmasına polis izin vermedi.

Kayseri’den karayoluyla Niğde’ye gelen Meral Akşener, daha önce toplantı planlanan Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Murat Zeren Eğitim Hizmet binasına ulaştı. Niğde Valiliği’nin Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11. maddesi (m) bendi doğrultusunda aldığı 1 günlük yasak nedeniyle binanın giriş ve çevresinde polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

ÖNCE ESKİ BAŞKAN KONUŞTU

Bina önünde toplanan yaklaşık 1500 kişiye hitap eden Niğde eski Belediye Başkanı MHP’li Mümin İnan, 16 Nisan’da yapılacak referandumda Türkiye’nin geleceği için hep birlikte hayır diyeceklerini söyledi.

Neden ‘hayır’ diyeceklerini Meral Akşener’in kendilerine tek tek anlatacağını belirten İnan, “Bugüne kadar alışmış olduğumuz parlamenter sistemden asla vazgeçmeyeceğiz. TBMM’den asla vazgeçmeyeceğiz. Kuvvetler ayrılığından, devletin içindeki denetim mekanizmalarından asla vazgeçmeyeceğiz. Milli iradenin yok denilmesine hayır diyoruz. Demokrasinin dışındaki bütün rejimleri bütün sistemleri reddediyoruz” dedi.

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‘BAŞBAKAN MERAL’ SLOGANLARI

Valilik yasağına rağmen toplantının yapıldığı salonda ‘Başbakan Meral’ sloganlarıyla karşılanan Meral Akşener, açılan koridordan binaya giriş yaptı ancak arkasından gelen vatandaşların salona girmesine izin verilmedi.

Burada bir süre dinlenen Meral Akşener, ardından tekrar binanın girişine gelip, burada toplananlara hitap etti. Konuşmasına müdahale edilmeyen Akşener, nevruz kutlamaları nedeniyle Türkiye’nin her yerinde ‘PKK paçavraları’ açıldığını belirterek, şunları söyledi:

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“Ona kimse bir şey demiyor. Bugün Niğde’de bize Nevruz nedeniyle olaylara sebebiyet olabileceğimiz düşünülerek toplantımız iptal edildi. Sayın Vali’ye söyleyecek bir sözüm yok. Eski İçişleri Bakanıyım, devleti temsil eden bürokrasiyle itişip kakışma yapmam. Şunu söyleyeyim devletin valisi, devletin valisi olmalıdır. Devletin temsil edenler o ağırlığa, o vakarlığa o ciddiyete sahip olmalıdır. Biz ne yapacaktık, referandumda neden hayır diyeceğimizi anlatacaktık. Tercihimizi sizlerle paylaşacaktık. Bugüne kadar tercihlerini ortaya koyan insanlara hayırcı denilen kesime edilmedik hareket yapmadık tehdit kalmadı” dedi.

DHA