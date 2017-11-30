Metrobüs üzerinde akılalmaz yolculuk kamerada

İstanbul’da 2 genç, metrobüsün üstüne atlayarak 12 durak boyunca yolculuk yaptı. Ayağa kalkan, cep telefonu ile oynayan gençlerin ölümüne yolculuğu görenleri korkuttu.

Türkiye'nin Yavuz Sultan Selim Köprüsünün kulesine tırmanarak “350 metre” yükseklikte özçekim yapmasıyla tanıdığı parkur sporcusu Pavel Smirnov, arkadaşıyla beraber bu kez akılalmaz bir yolculuğa imza attı. Metrobüs istasyonuna gizlice giren gençler, durağa tırmanarak metrobüse atladıktan sonra üstünde 12 durak boyunca yolculuk yaptı. O anları kaydeden gençlerin yaptığı çılgınlık “bu kadarına da pes” dedirtti.

Türkiye'nin 3. Boğaz köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsünün inşa halindeki kulesine tırmanarak “350 metre” yükseklikte özçekim yapmasıyla tanıdığı parkur sporcusu Pavel Smirnov, bu kez yine kendisini gibi olan arkadaşı Jack Kahyaoğlu ile beraber akılalmaz bir yolculuğa imza attı. Metrobüsün üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyen gençler, akşam saatlerinde gizlice metrobüs durağına girdi. Durağa tırmanan gençler, yarım saat boyunca uygun metrobüsün gelmesini bekledi. Bir süre sonra istasyonda duran metrobüsün üstüne atlayan gençler, Merter durağından Söğütlüçeşme istikametine doğru 12 durak boyunca dakikalar süren bir yolculuk yaptı.

Metrobüsün üstünde ayağa kalktılar, oyun bile oynadılar

O anları kaydeden çılgın gençlerin seyir halindeyken ayağa kalkmaları yürekleri ağza getirdi. Bir ara aracın üzerinde cep telefonundan oyun bile oynayan gençlerin tehlikeli yolculuğu “bu kadarına da pes” dedirtti. Kendilerini izleyen vatandaşların ve sürücülerin şaşkın bakışları arasında yolculuklarını sürdüren gençler, aracın Zincirlikuyu durağından dönmesi üzerine bindikleri durağa yakın bir yerde indiler. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında metrobüsün üstünden durağa atlayan gençler, bu kez de metrobüs yoluna girdi. Yanlarından geçen metrobüslere aldırış etmeden dakikalarca koşan gençler, canlarını hiçe sayıp tehlikeye attı.

“Bu kez de metrobüsün üstünde yolculuk yaptım”

Yaptıkları çılgınlık hakkında konuşan Pavel Smirnov, “Yaptığımız şey arkadaşın fikriydi. Metrobüsün bir durağını daha önce görmüştük. Oraya tırmanarak metrobüse atladık. Bizim amacımız 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçmekti. Ancak metrobüs Zincirlikuyu istasyonundan geri döndü. Metrobüsün üstünde iç taraflar kapalı olduğu için rahat gittik. Ayrıyeten üstünde tutma yeri vardı. Bende hem çanta hem de görüntü kayıt cihazı vardı. Metrobüsün içinde yolculuk yapmak çok sıkıcıdır. İnsanlar içerisinde hep cep telefonlarıyla uğraşıyor. Bu da bana keyif vermiyordu. Böyle bir proje aklımda hep vardı. Ancak arkadaşım Jack sayesinde bunu hayata geçirdim. Benim için güzel bir macera oldu. Hep metrobüsün içinde yolculuk yaptığım için bu kez üstünde yaptım. Baya keyifli oldu. Tabi kimse bunu yapmasın. Çoğu kişi beni örnek alarak bu spora başlamak istiyor. Her zaman söylüyorum, arkadaşımın tecrübesi olduğu için onunla beraber yaptım. Yaklaşık 7 yıldır bu sporu yapıyorum ve her türlü tedbiri almış durumdayım. Önlem alınmazsa ihmaller sonucu kötü olur” dedi.

“Ayağa kalktığım da bir anda adrenalin patlaması yaşadım”

Smirnov'un arkadaşı Jack Kahyaoğlu ise, “Metrobüsün üstünde giderken çantam düştü. Bir süre sonra fark ettim. Metrobüs Zincirlikuyu'da durarak şoförünü değiştirdi. Daha sonra tekrardan yola çıktı. Sonra bir de metrobüs yoluna çıktık, şoförler bize korna bastı. Şoförler baya bağırdı, size araç çarpar gelin benle dediler. O azimle çantayı bulduk ve metrobüse atladık, efsane oldu. Ben metrobüsün üstünde giderken bir anda yola kitlendim. Pavel bana ‘bana bak' diye seslendi. Ayağa kalktığım da bir anda adrenalin patlaması yaşadım” ifadelerini kullandı.

“Rahat bir yolculuk için metrobüsün üstünde gittim”

Kahyaoğlu, “Beyaz renkli metrobüslerin üstü düz olduğu için düşme ihtimaline karşın siyah renkli metrobüse bindik. Yaklaşık 12 durak gittik. Türkiye'de böyle bir şeyi ilk defa yaptık. Yeni kuleler inşa ediliyor, onlara da tırmanacağız. İstanbul'un trafiğine katılmak istemiyorum dedim. Daha rahat nasıl yolculuk yapabilirim diye düşündüm ve metrobüsün üstüne çıktım ve yatarak seyahat ettim. Sakın denemeyin” diye konuştu. (İHA)