Meral Akşener’den ilk açıklama

MHP'de seçimli olağanüstü kurultayın önünü açan tüzük kurultayı ile ilgili nihai karar verildi. 16 Haziran 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da alınan tüm kararlar 'yok' sayıldı. Yani muhalif isimler kaybetti. Kararla birlikte gözler; Meral Akşener, Ümit Özdağ, Sinan Oğan gibi MHP'den ihraç edilen isimlerin siyasi gelecekleri ile ilgili alacakları kararlara çevrildi. Meral Akşener konuyla ilgili ilk değerlendirmesinde "Kongre iptal oldu. Tam 10 dakikada dava bitti. 10 dakikada verilecek bir karar için bir yıl beklendi. 700 delegenin iradesi yok sayıldı. Adaletin ruhuna El Fatiha" dedi. Akşener gibi kongre sürecinin ardından MHP'den ihraç edilen 'adaylardan' Sinan Oğan ise 'mücadele sürecek' vurgusu yaptı. Koray Aydın ise yazılı bir açıklama yaparak 'vicdanlar yaralandı' dedi.

MHP geçtiğimiz yıl 19 Haziran günü kurultaya gitmiş; Meral Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın ve Sinan Oğan, Bahçeli’nin karşısına rakip olarak çıkmıştı. Ancak söz konusu kurultay Bahçeli yönetiminin yani Genel Merkez’in girişimiyle mahkemeye taşınmış ve aradan geçen sürede yılan hikayesine dönmüştü. İşte bugün tartışmalı kurultay ile ilgili karar verildi. Mahkeme; tüzük kurultayının yürütmeyi durdurmasına yönelik talepleri değerlendirdi ve nihai kararını verdi. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 19 Haziran 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu iptal etti. Genel Kurul’da alınan tüm kararlar yok sayılacak.

AKŞENER PARTİ KURABİLİR

Meral Akşener önceki gün yaptığı açıklamada “19 Haziran 2016 kurultayın yapıldığı gün. Bugün bir yıl oldu. AKP iki kongre yaptı. Yarın (bugün) mahkememiz var. Adalet nerede göreceğiz” demişti. Meral Akşener ve diğer isimlerin bugün çıkan karar sonrası siyasi kariyerlerini yeniden şekillendirmeleri bekleniyor. Kulislerde Akşener’in parti kurabileceği en çok konuşulanlar arasında.

‘ADALETİN RUHUNA EL FATİHA’

Kongre döneminde MHP Genel Başkan adayı olan ve sonra partisinden ihraç edilen isimlerden Meral Akşener konuyla ilgili ilk değerlendirmesinde “Kongre iptal oldu. Tam 10 dakikada dava bitti. 10 dakikada verilecek bir karar için bir yıl beklendi. 700 delegenin iradesi yok sayıldı. Adaletin ruhuna El Fatiha” dedi.

SİNAN OĞAN: MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Meral Akşener gibi kongre sürecinin ardından MHP’den ihraç edilen ‘adaylardan’ Sinan Oğan ise ‘mücadele sürecek’ vurgusu yaptı.

İşte Oğan’ın yaptığı ilk açıklama “Geçtiğimiz yıl yaptığımız kurultay AKP’nin talimatlandırılmış Hakimlerince iptal edildi. Kurultay kararları yok sayıldı. Bu karar göstermiştir ki, Türkiye’de Adalet iktidarın emrindedir. Adalet Hakimlerin vicdanları yerine Hükumetin talimatıyla yapılıyor. Dün FETÖ’nün emrine giren Adalet bugün AKP’nin emrindedir. Bugün en acil konu Adalet’i iktidar ve FETÖ tahakkümden kurtarmaktır. Adalet’i tahakkümden kurtarmadan Türkiye normalleşemeyecek, ülkede demokrasi sağlanamayacaktır. Talimatlandırılmış emir kulu hakimler ve mahkemeler MHP delegesinin özgür iradesinin üstünde değildir, olamaz. MHP’de Ülkücü İrade’yi hakim kılana ve Türkiye’de de Adaleti tesis edene kadar mücadelemiz sürecektir…”

MHP’Lİ ESKİ VEKİLDEN KARARA TEPKİ: BAZEN ŞER DEDİĞİNİZ, HAYIRA VESİLE OLUR…

MHP Kocaeli eski Milletvekili Lütfi Türkkan’dan Yargıtay’ın MHP kongre kararına tepki geldi. Türkkan, Yargıtay kararının kendileri için “süpriz olmadığını” belirterek, “ülkenin hangi süreçten geçtiği, adaletin hangi süreçten geçtiği belli. O yüzden şaşırmadık” diye konuştu. Türkkan, Sözcü’ye yaptığı açıklama “bazen şer bildiğiniz şeyler de hayırlara vesile olur” diye konuştu.

KORAY AYDIN: VİCDANLARI YARALAMIŞTIR

Mahkeme kararı ile ilgili son kongredeki adaylardan MHP’li Koray Aydın’dan da açıklama geldi. Aydın yazılı olarak yaptığı açıklamada “Ülkücü iradenin haklı talepleri karşısında, parti yönetiminin tutumu ve nihayetinde yargının bugün verdiği karar vicdanları yaralamıştır. Olağanüstü kurultay taleplerinin haksız şekilde engellenmesi, sadece Ülkücü Hareket için değil, Türk demokrasisi için de büyük kayıptır. Partiiçi demokrasiye darbe vuran ve hak arama yollarını tıkayan tutum ve kararlar, Türk siyasetinde kötü birer emsal olarak anılacaktır. Türk milleti, MHP ve Ülkücü Hareket için mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye azimli ve kararlıyız” dedi.