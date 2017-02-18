MHP’li muhalifler ‘Hayır’ kampanyasını başlattı

MHP'li muhalifler, anayasa değişikliği referandumu için 'Hayır' kampanyasını Ankara'da başlattı.

MHP'li muhalifler, Ankara'da gövde gösterisi yaptı. Referandumda ‘'Hayır'' kampanyası başlatan Meral Akşener, Ümit Özdağ, Sinan Ogan ve Koray Aydın ile ülkücülerin oluşturduğu ‘Hayır Platformu’ CHP'li Yenimahalle Belediyesi’nin Nazım Hikmet Kültür Merkezi salonunda buluştu. Salona ‘Tek Adama Hayır, Ülkem için Ülküm için Hayır’ sloganlarının yer aldığı afişler asıldı. 1800 kişilik salon hıncahınç doldu, dışarıda kalanlar oldu.

ELEKTRİK KESİLDİ

Saat 13.00’te başlayan toplantı öncesi, salonun elektrikleri kesildi. Bunun üzerine yuhalamalar başladı ve ‘'Ülkücü hareket engellenemez'' sloganları atıldı. Bu sırada jeneratör devreye girdi ve kısa süre sonra da şehir elektriği geldi. Ülkücüler, sabah erken saatlerden itibaren salonu doldururken, ‘'Türk Milliyetçileri Hayır Diyor'' buluşmasına gelen partililer, davul zurna ile karşılandı. Salonda Atatürk ile MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in fotoğrafları yer aldı.

HERKES KINALI

Muhalif MHP'lilerin büyük bölümünün, Meral Akşener gibi avuç içine kına ile Türk bayrağı motifi yaptırdıkları görüldü. Toplantı öncesinde de salonda kına dağıtıldı. Halk müziği sanatçıları konseri eşliğinde başlayan toplantıya, Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın, Ümit Özdağ’ın yanı sıra HEPAR Genel Başkanı emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, MHP'li eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu, MHP eski milletvekili ve emekli, Korgeneral Engin Alan da katıldı. MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da salonda yer aldı.

TÜRKEŞ'İN KIZI

Sadi Somuncuoğlu, Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok, anonslar eşliğinde salona geldi. Meral Akşener salona girerken ‘'Başbakan Akşener'' sloganları atıldı. MHP kurucusu ve ilk Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş de toplantıda yer aldı. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Alparslan Türkeş'in askerleriyiz', 'Vur vur inlesin Bahçeli dinlesin' sloganları sonrasında Alparslan Türkeş'in gençleri selamladığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve andımız okundu. Çözüm sürecinde Habur Sınır Kapısında karşılanan PKK'lıların görüntüleri salondakiler tarafından yuhaladı.

ANADOLU’YA GİDİYORLAR

MHP'li muhalif isimler Koray Aydın ve Sinan Oğan ile partiden ihraç edilen Meral Akşener ve Ümit Özdağ önümüzdeki hafta da Anadolu turuna başlayacak. Bu isimler 15 ile giderek neden ‘hayır’ denmesi gerektiğini anlatacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere ise 4 isim birden gidecek.