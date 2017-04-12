Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Milli Eğitim’in uğraştığı şeye bak!

Konya’da yapılacak ‘Mevlana’ temalı yarışmada öğrencilerin geliştirdiği robotlar kendi etraflarında dönüp sema gösterisi yapacak. Yarışmanın bütçesi ise tam 1 milyon TL...

02:5512 Nisan 2017
Gündem
Milli Eğitim’in uğraştığı şeye bak!
Konya’da yapılacak ‘Mevlana’ temalı yarışmada öğrencilerin geliştirdiği robotlar kendi etraflarında dönüp sema gösterisi yapacak. Yarışmanın bütçesi ise tam 1 milyon TL...

Konya'da yapılacak ‘Mevlana' temalı yarışmada öğrencilerin geliştirdiği robotlar kendi etraflarında dönüp sema gösterisi yapacak. Yarışmanın bütçesi ise tam 1 milyon TL…

Semazen ROBOTLAR birbiriyle yarışacak Yarışmacılar, robotlara sema yaptırarak jüriyi etkilemeye çalışacak. Yarışmada insansız hava araçları ile insansı robotlar kategorileri de var.

Semazen ROBOTLAR birbiriyle yarışacak
Yarışmacılar, robotlara sema yaptırarak jüriyi etkilemeye çalışacak. Yarışmada insansız hava araçları ile insansı robotlar kategorileri de var.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın TÜBİTAK işbirliği ile düzenlediği 11'inci Uluslararası Robot Yarışması 10-12 Mayıs'ta Konya Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. Yarışmanın teması ‘Mevlana'; sloganı ise “Ahican Hoşgörü Kenti Konya” olarak belirlendi. Yarışmada lise ve
üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen robotlar, kendi etraflarında dönerek sema gösterisi yapacak. 12 farklı kategoride düzenlenecek yarışmaya 3 binin üzerinde yarışmacının katılması bekleniyor. Yarışma için katılımcıların dışında 10 binin üzerinde seyircinin de Konya'ya gitmesi bekleniyor. Bu organizasyon için Milli Eğitim Bakanlığı'nın ayırdığı bütçe ise tam 1 milyon TL.

2

TÜBİTAK tespih çeken robotu fuara kabul etmişti

ŞANLIURFALI bir lise öğrencisinin tasarladığı ‘tespih çeken robot' geçen ay TÜBİTAK tarafından bilim fuarına kabul edilmişti.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar