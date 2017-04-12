Milli Eğitim’in uğraştığı şeye bak!

Konya’da yapılacak ‘Mevlana’ temalı yarışmada öğrencilerin geliştirdiği robotlar kendi etraflarında dönüp sema gösterisi yapacak. Yarışmanın bütçesi ise tam 1 milyon TL...

Konya'da yapılacak ‘Mevlana' temalı yarışmada öğrencilerin geliştirdiği robotlar kendi etraflarında dönüp sema gösterisi yapacak. Yarışmanın bütçesi ise tam 1 milyon TL…

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın TÜBİTAK işbirliği ile düzenlediği 11'inci Uluslararası Robot Yarışması 10-12 Mayıs'ta Konya Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. Yarışmanın teması ‘Mevlana'; sloganı ise “Ahican Hoşgörü Kenti Konya” olarak belirlendi. Yarışmada lise ve

üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen robotlar, kendi etraflarında dönerek sema gösterisi yapacak. 12 farklı kategoride düzenlenecek yarışmaya 3 binin üzerinde yarışmacının katılması bekleniyor. Yarışma için katılımcıların dışında 10 binin üzerinde seyircinin de Konya'ya gitmesi bekleniyor. Bu organizasyon için Milli Eğitim Bakanlığı'nın ayırdığı bütçe ise tam 1 milyon TL.

TÜBİTAK tespih çeken robotu fuara kabul etmişti

ŞANLIURFALI bir lise öğrencisinin tasarladığı ‘tespih çeken robot' geçen ay TÜBİTAK tarafından bilim fuarına kabul edilmişti.