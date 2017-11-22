Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Milli Savunma Bakanı Canikli S-400’ler için tarih verdi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM'de yaptığı konuşmada S-400'lerin ilk teslimatının 2019'da gerçekleşeceğini söyledi.

11:4122 Kasım 2017
Gündem
Milli Savunma Bakanı Canikli S-400’ler için tarih verdi
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM'de yaptığı konuşmada S-400'lerin ilk teslimatının 2019'da gerçekleşeceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, YPG’nin Türkiye için tehdit ve hedef olduğunu söyledi. Canikli TBMM’de yaptığı açıklamada, “YPG’nin Türkiye için tehdit olduğunu uluslararası hukuktan doğan tüm haklarımızı kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Rusya’dan alınacak olan S-400’lere de değinen Canikli ilk teslimatın 2019’da gerçekleşeceğini söyledi.

Bakan Canikli, darbe girişimi sonrasında FETÖ ile bağı tespit edilen 150’si general, 4 bin 630’u subay olmak üzere 8 bin 570 personelin de TSK’dan ihraç edildiğini söyledi.

Son güncelleme: 12:1522.11.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar