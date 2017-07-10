Mitinge kaç kişi katıldı? Polemik sürüyor! ‘Maltepe’ye en fazla 82 bin 500 kişi sığar diyenler, 2014 yılında Maltepe’ye 2,5 milyon insan sığdırmış!’

CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından İstanbul Maltepe’de dün yaptığı tarihi mitinge kaç kişinin katıldığı sosyal medya üzerinde iktidar mensupları ya da iktidara yakın basın tarafından polemik konusu oldu.

İlk atak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi. Melih Gökçek, Twitter hesabından şöyle yazdı: “Bak gazetecileri bir daha ikaz ediyorum… Miting alanı 27.500 metrekare, 82.500 kişi alır. Abartan olursa ipliklerini pazara çıkarırım.”



Melih Gökçek bu Tweet'i, sosyal medyada “bağırmak” anlamına gelecek şekilde büyük harflerle yazdı. Altında da daha önce yine CHP mitingiyle ilgili attığı ve “alan dolarsa alacağı 27.500×3=82b500 kişi” yazılı gönderisini paylaştı.

Melih Gökçek ardından sayının 100.000'e ulaştığını kabul etti, ama CHP milletvekilleri Veli Ağbaba ile Eren Erdem'in eski bir AK Parti mitinginin fotoğrafını attığını yazdı.

Mustafa Varank da CHP'li vekillerin eski AK Parti miting görüntülerini paylaştığını öne sürdü, Mehmet Şimşek de bu Tweet'i paylaştı. Cevap ise o paylaşımların gerçek olmadığı, photoshop ile öyle paylaşmışlar gibi gösterildiğiydi.



İktidar medyasının ünlü kalemlerinden Abdurrahman Dilipak da şu Tweet'i attı:

“Miting alanı 55.000 metrekare. Metrekare başına 4 kişi sıkıştırırsanız 110.000 kişi eder. 1.6 milyon nereden çıkıyor. CHP'nin vaadleri böyle.”

AK Parti Milletvekili Metin Külünk ise sayı vermese de katılımın çok düşük olduğunu öne sürerek, “KK'nın Adalet yürüyüşü shovuna itibar etmeyen, Maltepe miting alanınada gitmeyen CHP'nin tabanına teşekkür ederiz” Tweet'i attı.

Sayılara ilişkin tartışmalara, Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde aynı alanda yapılan bir mitingin sayıları paylaşıldı, iktidar yanlısı medyaya göre o mitinge 2 milyon kişi katılmıştı. Cevabi paylaşımlardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski bir konuşmasıydı. O konuşmaya göre Yenikapı miting alanı 1.5 milyon, Maltepe ise 2 milyon kişi alıyordu.

Yine, Sabah Gazetesi'nin bir manşeti de cevabi Tweet'ler arasındaydı, buna göre Erdoğan'ı cumhurbaşkanlığına 2.5 milyon kişi uğurlamıştı.