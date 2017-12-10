Muharrem İnce: Dünyada ‘Yahudi cesaret ödülü’ alan tek Müslüman Erdoğan’dır

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, ABD'nin Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının Türkiye'nin gündeminde olduğunu belirterek, "Dünyada ‘Yahudi Cesaret Ödülü’ ya da diğer adıyla ‘Davut Yıldız’ı alan tek Müslüman, Recep Tayyip Erdoğan’dır." dedi.

CHP Yalova Milletvekili İnce, partisinin Yalova Merkez İlçe 10’uncu Olağan Kongresi'ne katıldı. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği kongrede kürsüye çıkan CHP’li İnce, Türkiye'nin gündeminde İsrail'in olduğunu söyledi.

İnce, “Türkiye'nin gündeminde İsrail, varsa ve Türkiye'nin gündeminde İsrail ile ilgili açıklamalar, devletin tepesi tarafından yapılmaya başlanmışsa bilin ki o günlerde Türkiye, soyuluyordur. Yani bu, bir ‘cambaza bak’ oyunudur. Bugünlerde o meydan okumalar, ‘Acaba neyi gizliyor bunlar?’ diye doğrusu merak etmiyor değilim” diye konuştu. AKP'nin veto hakkını kullanmayarak, İsrail'in OECD üyesi olmasını ileri süren CHP’li İnce, şunları söyledi:

“O İMZAYI ATARKEN AKLIN NEREDEYDİ SENİN?”

“İsrail'de nükleer enerji kapasitesi nedir, diye Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada çekimser oy verdiler. Hüseyin Çelik, milli eğitim bakanıyken 60 bin okula yazı yazdılar, ‘İsrail, mallarını boykot etmeyin' diye. Dünyada ‘Yahudi Cesaret Ödülü' ya da diğer adıyla ‘Davut Yıldız'ı alan tek Müslüman, Recep Tayyip Erdoğan'dır. ‘Suriye sınırındaki mayınlı arazileri İsraillilere mi vereceksiniz siz?’ dediğimizde, bize ‘Yahudi düşmanı' diyorlardı. Kürecik'te neyi koruyor o radarlar, İsrail'i mi koruyor? Hala bunun cevabını vermiş değiller. Mavi Marmara'yla ilgili söyledikleri neydi? Son geldiği noktaya bakın. En sonda ne dedi? ‘Bana mı sordunuz giderken?”. Peki sen, İsrail'in başkentinin Tel Aviv olduğunu bilmiyor musun da Mavi Marmara'yla ilgili yaptıkları anlaşmaları bir Ankara'da imzaladılar bir de Kudüs'te imzaladılar? O imzayı atarken, aklın neredeydi senin? Bilmiyor muydun, oranın başkentinin Tel Aviv olduğunu?”

“İSRAİL İLE YAŞANAN SIKINTI SURİYE POLİTİKASIYLA DOĞRUDAN İLGİLİ”

İsrail'le ilgili yaşanan sıkıntının Suriye politikasıyla doğrudan ilgili olduğunu savunan CHP’li İnce, “Filistin'e destek olan bir Suriye vardı; ama Recep Tayyip Erdoğan'ın, Davutoğlu'nun da katkılarıyla Suriye'nin canına okudular. Dolayısıyla Suriye, İsrail'le ilgilenemez bir noktada olduğu için bugün İsrail, bu kadar güçlü hissediyor kendini. Yanlış Suriye politikalarının sonucu, yanlış Filistin politikasını da doğurdu beraberinde” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretini ve Lozan Antlaşması'yla ilgili açıklamalarını da değerlendiren CHP’li İnce, şöyle konuştu:

“LOZAN’I GÜNCELLEMEK DEĞİL, UYGULATMAK LAZIM”

“Bugünlerde başka bir moda var. Geçtiğimiz günlerde Atina'ya gitti, oradan Batı Trakya'ya geldi, Gümülcine'ye geldi. Lozan'ı sorguluyor, bu ülkenin tapusunu. Kimi sorguluyor? İnönü savaşlarının Garp Cephesi Kumandanı Genelkurmay Başkanlığımızı yapmış İsmet Paşa'yı sorguluyor. Sen kimsin ya? Kimsin sen? Senin dilinden konuşayım. Kantin asteğmeni, Lozan fatihi İnönü'yü sorgulayabilir mi? Senin çapın ne, bilgin ne, diploman ne de İnönü'yü sorguluyorsun? Lozan'ı güncellemek lazımmış. Lozan'ı güncellemek lazım değil, Lozan'ı uygulatmak lazım. O yürek, o bilek, o inanç, o kararlılık lazım. Sende bunların hiçbirisi yok ki. Zannediyor ki Lozan, Türkiye ile Yunanistan arasında imzalandı. Ya orada Fransa, İngiltere var. Var da var. Pek çok ülke var. Sırp Krallığı var. Sen, bunu güncellemek lazım dedin mi başına ne işler açarsın biliyor musun? Bunları biliyor musun? O tarih bilgin var mı? O diplomanı gösterseydin zaten biz, söylerdik ‘O bilgi ona yetmez’ diye. Seni ilkokul mezunu FETÖ bile kandırmış da sen Lozan'ı güncellemekten bahsediyorsun. Şimdi de diyor ki ‘Atatürk'e yapılanlar bana yapılıyor’. Ya sen kimsin? O yedi düvelle mücadele etti, seni ilkokul mezunu FETÖ kandırdı. Obama, Putin, Trump, bunlar sana neler yaptı; onu hiç bilmiyoruz sonra öğreneceğiz.”

Kongrede konuşmaların ardından gerçekleşen seçimde Tamer Sönmez, başkanlığa seçildi. Kongreyi Yalova İl Başkanı Özcan Özel, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yanı sıra CHP'li ilçe ve belde belediye başkanlarıyla partililer izledi.