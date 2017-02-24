Müjdat Gezen kundakçısı tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne kundaklama girişiminde bulunan Mehmet Ali Aligül tutuklandı.

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kapısına benzin dökerek ateşe veren Mehmet Ali A., Emniyet’teki sorgunun ardından, sevk edildiği mahkemece serbest bırakılmıştı. Mehmet Ali A.’nın adresinin belli olduğu ve suç delillerini karartamayacağı gerekçesiyle serbest kaldığı öğrenildi. Ancak savcı şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Bunun üzerine Mehmet Ali A., İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’nce birkez daha gözaltına alındı. Tutuklama talebine istinaden gözaltına alınan şüpheli, Mehmet Ali Aligül için bu kez hakim ‘tutuklansın’ kararı verdi.