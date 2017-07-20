Numan Kurtulmuş, görevini Fikri Işık’a devretti

Numan Kurtulmuş, Başbakan Yardımcılığı görevini Fikri Işık’a devretti. FETÖ’nün ABD’nin terör raporunda yer almasına ilişkin değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, "Önünde sonunda ABD, hem FETÖ konusunda hem PYD/PKK konusunda bizim söylediğimiz noktaya gelecek. Bunu, bizim söylediğimiz noktaya gelmekte olduklarının bir işareti olarak kabul ediyoruz" dedi.

Numan Kurtulmuş, dün kabinede yapılan değişiklik üzerine Başbakan Yardımcılığı görevini Fikri Işık'a devretti. Çankaya Köşkünde yapılan devir teslim töreninde konuşan Kurtulmuş, bu tür görev değişimlerinin siyasetin gereği olduğunu belirterek, “Kendisi siyasetin hükümetin içerisinde bulunan bir arkadaşımız. Kendisine yardımcı olmak için hazırız. Siyasette bu tür görev değişimleri siyasetin doğası gereğidir. Mühim olan Türkiye'nin ortak hedeflerinde güçlü bir şekilde bulunabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AKP'nin iktidara geldiğinden bugüne kadar Türkiye'de büyük değişimlere imza atmış bir hareket olduğunu anlatarak, “Bu kadronun içinde yer almak hepimiz için onur ve bahtiyarlık. Şahsım olarak 25 Aralık 2013 tarihinde, 17-25 Aralık sürecinin arkasından Bakanlar Kurulunda yer almak benim için büyük bir onur ve bahtiyarlıktı. Bugüne kadar başarıyla hizmet eden değerli başbakan yardımcımızdan bayrağı devralıyoruz. Kendisi, duruşuyla, meselelere hakimiyeti, engin tecrübesiyle ama en önemlisi dava adamlığıyla her zaman örnek aldığımız, sevdiğimiz bir büyüğümüz” şeklinde konuştu.

“İnsan hayatında gerçekten 'ben halkıma, milletime bu hizmeti yaptım' diyebilmek için önemli fırsatlardır” diyen Işık, “Sayın Başbakan Yardımcımızdan böyle bir görevi devralmak benim için büyük bir sorumluluk. Çıtayı aşağı düşürmemek, mümkünse yukarı çıkarmak, bu bizim birinci önceliğimiz. Kendisinin bilgisinden, biriminden ve tecrübesinden her zaman istifade edeceğiz. Kendisine yeni görevinde de Allah'tan muvaffakiyetler de diliyorum” açıklamasında bulundu.

FETÖ, ABD'NİN TERÖR RAPORUNDA

ABD Dışişleri Bakanlığının Terörizm 2016 Ülkeler Raporu'nda ilk kez Fethullahçı Terör Örgütünden bahsetmesine ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, “Önünde sonunda ABD, hem FETÖ konusunda hem PYD/PKK konusunda bizim söylediğimiz noktaya gelecek. Bunu, bizim söylediğimiz noktaya gelmekte olduklarının bir işareti olarak kabul ediyoruz. Dünyanın neresinde böylesine bir terör örgütü devletin imkanlarını kullanarak darbe teşebbüsünde bulunursa bu örgütün bütünü tam manasıyla bir terör örgütü olarak ilan edilir. Terör örgütü olarak ilan etmemeleri eksikliktir. Türkiye'deki darbe teşebbüsüne dikkat çekmeleri ve bunun arkasında FETÖ'nün olduğuna ilişkin görüşleri Türkiye'nin söyledikleri tezler konusunda haklılıklarını bir kez daha ortaya koyuyor. Biz, görüşlerimizi anlatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. (İHA)